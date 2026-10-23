Barça-Real Madrid: un Clásico bajo fuego cruzado

Una de las rivalidades más encarnizadas y legendarias del deporte mundial está a punto de escribir un nuevo capítulo en su historia. Este domingo, el FC Barcelona recibirá al Real Madrid en el Camp Nou, un duelo donde la tensión deportiva se entrelaza con una inflamable fractura institucional. Más allá de la posición que ocupe cada uno en la clasificación de LaLiga o del momento de forma con el que aterrizan en el terreno de juego, la urgencia de golpear primero y someter al eterno rival trasciende cualquier lógica táctica o estadística.

Azulgranas y merengues llegan a este encuentro bajo fuego cruzado, con varios elementos que no hacen más que definir este Clásico —como popularmente se conoce a los partidos entre el FC Barcelona y el Real Madrid— como una guerra. El epicentro de esta bélica atmósfera gravita, principalmente, en tres ejes que harán que este partido sea uno de los Clásicos con más morbo e intensidad de las últimas temporadas.

El Caso Negreira

Las relaciones institucionales entre ambos equipos atraviesa uno de sus momentos más hostiles de su historia debido al Caso Negreira. Desde hace tiempo, el FC Barcelona está siendo investigado por los supuestos pagos que hizo a un alto ejecutivo de los árbitros españoles llamado José María Enríquez Negreira durante años, concretamente entre 2001 y 2018, a cambio de favores.

La justicia investiga si las directivas azulgranas durante ese periodo realizaron esos pagos a Enríquez Negreira para influir en la imparcialidad arbitral o si constituían corrupción deportiva y mala gestión. Desde el FC Barcelona se sostiene que los pagos fueron por informes legales de consultoría.

En esta causa, que se encuentra en pleno proceso judicial, el Real Madrid se ha personado como acusación particular, señalando constantemente la corrupción en la que presuntamente ha incurrido su archienemigo. De hecho, la afición del equipo ha exhibido en varias ocasiones pancartas con referencias al Caso Negreira durante los partidos. Por todo ello, el FC Barcelona, principalmente a través de su presidente, Joan Laporta, y de otros miembros de su ejecutiva, ha criticado duramente al Real Madrid por intentar dañar la credibilidad de la institución azulgrana.

El regreso de Mourinho al Camp Nou

Otro de los argumentos que fundamentan que este Clásico será más morboso e intenso que años atrás es la vuelta de José Mourinho al Camp Nou. El técnico portugués, con pasado en el equipo azulgrana, hizo frente deportivamente al mejor Barça de la historia —dirigido por Pep Guardiola— durante su primera etapa en el Real Madrid, allá por las temporadas 2010/2011, 2011/2012 y 2012/2013.

Aquella época se recuerda como una de las más 'violentas' en la historia de los Clásicos. Numerosas polémicas y declaraciones realizadas desde las salas de prensa formuladas tanto por Mourinho como por Guardiola no hicieron más que enardecer el ambiente cada partido que disputaban.

En aquel momento, Mourinho tenía una personalidad más combatiente y provocadora. Ahora, 13 años después, parece haber sufrido una transofrmación absoluta, mostrando una imagen más tranquila e indiferente. Sin embargo, un Clásico es un Clásico y todo puede pasar. Lo que sí es seguro es que Mourinho, que ha regresado al Real Madrid para mejorar su estado, no recibirá halagos ni aplausos por parte de la afición azulgrana.

El fichaje de Rodri

El último de los elementos que harán que este FC Barcelona-Real Madrid sea diferente es el fichaje de Rodri Hernández por los azulgranas, un jugador que fue objeto de deseo de los merenges desde hace meses.

La incorporación de Rodri al Barça reactivó un pulso en el que arrebatarle ese futbolista tan anhelado por los dos equipos supone un triunfo tan celebrado o incluso más que derrotarlo en el césped. Tras negociar con ambos, finalmente el centrocampista, clave en la victoria de España en el Mundial 2026, acabo decantándose por los azulgranas al decidir que era momento de dejar el Manchester City, su anterior equipo.

Rodri ha aterrizado en el Barça de la mejor manera posible, convirtiéndose en una pieza fundamental dentro del esquema del técnico alemán Hansi Flick y cuajando, hasta la fecha, notables actuaciones sobre el terreno de juego. Una aportación que, sin lugar a dudas, hubiese sido semejante si hubiese elegido el Real Madrid.

Así llegan los dos equipos al Clásico

Objetivamente, el Barça llega en mejor estado que el Real Madrid a este Clásico, pese a que en los últimos partidos los merengues han ofrecido una mejor versión.

En la clasificación de LaLiga, el Barça es el invicto líder, con nueve victorias en nueve partidos disputados, y con 39 goles anotados por nueve encajados. Por su parte, el Real Madrid ya ha sufrido algún tropiezo que hacen que marche tercero —justo por detrás del Atlético de Madrid—, con siete partidos ganados y dos perdidos. Lleva 23 goles a favor y nueve en contra, igual que su rival.

En la UEFA Champions League, el FC Barcelona ha ganado dos de los tres partidos que ha disputado: cayó frente al Paris-Saint Germain en la última jornada. Mientras que el Real Madrid goza de un pleno de victorias.

Individualmente, en el cuadro azulgrana están sobresaliendo Lamine Yamal y Raphinha: entre los dos han anotado la mitad de los goles que ha registrado el Barça hasta la fecha (24 de 48). Notables también están siendo las actuaciones de futbolistas como Fermín, Joan García o Xavi Espart, además de los recién llegados Rodri, Karim Adeyemi y Gabriel Jesus.

En el Real Madrid, los goles son cosa de Kylian Mbappé: el delantero francés ha anotado 12 dianas. Uno de los nuevos fichajes, Yan Diomandé, está despuntando en los últimos partidos. Aunque todos los elogios se los está llevando Arda Güler por la brillante manera en la que está jugando. Jude Bellingham está mostrando la personalidad que se le requiere y Thibaut Courtois sigue siendo un seguro bajo palos. Vinícius Jr. está en el centro de las críticas por su mal estado de forma.