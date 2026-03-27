Premios iHeartRadio 2026: Taylor Swift arrasa, Bad Bunny se queda con las categorías hispanas

Publicado por Virginia Martínez 27 de marzo, 2026

La noche de la música en el Dolby Theatre de Los Ángeles ha dejado un mensaje claro: el dominio de Taylor Swift no tiene techo y la música latina, liderada por Bad Bunny, sigue reclamando su trono global. Los iHeartRadio Music Awards 2026 no solo celebraron los éxitos radiales del último año, sino que consolidaron legados y premiaron la innovación en una gala marcada por el fenómeno de The Life of a Showgirl.

El certamen reafirma que, mientras el pop anglo sigue pivotando sobre el eje de Swift, la diversidad de géneros como el Regional Mexicano y el K-Pop (con ROSÉ y Stray Kids ganando terreno) son los que realmente están nutriendo el ecosistema musical actual.

Taylor Swift, la gran triunfadora con "The Life of a Showgirl"

No hubo sorpresas en las categorías principales. Taylor Swift se alzó como la figura indiscutible de la noche al llevarse siete galardones, incluyendo el codiciado artista del año y album del año por su aclamado trabajo The Life of a Showgirl.

Acompañada por su prometido Travis Kelce, la cantante agradeció a los swifties por la conexión inquebrantable durante su gira. Además de los galardones principales, Taylor fue premiada con:

Álbum pop del año

Canción pop del año (por 'The Fate of Ophelia')

Mejor letra (votación de los fans)

Mejor videoclip

Con estas victorias, Swift extiende su récord como la artista más premiada en la historia de los iHeartRadio Music Awards, alcanzando un total de 41 trofeos.

Bad Bunny y el dominio del género urbano

En el espectro hispano, Bad Bunny cumplió con las expectativas de los analistas. El puertorriqueño se llevó a casa los premios a Artista latino pop/urbano del año y Álbum de pop latino/urbano del año por su reciente Debí Tirar Más Fotos.

Su sencillo 'DtMF' fue coronado como la Canción pop latina/urbana del año, superando a fuertes competidores como Rauw Alejandro y Shakira. Este triunfo subraya la relevancia del artista en la radio estadounidense, en un año marcado por su alta presencia en las listas de reproducción globales y su polémica aparición en el Super Bowl.

Momento de gloria para el Grupo Frontera

Uno de los apartados más especiales de la noche fue para el Regional Mexicano, un género que ha dejado de ser nicho para convertirse en un gigante comercial.

La agrupación Grupo Frontera se consolidó como el máximo exponente de su categoría al ganar el premio a artista regional mexicano del año. Su capacidad para fusionar la esencia norteña con matices pop les ha permitido (literalmente) traspasar fronteras. Aunque competían con nombres de peso como Alejandro Fernández y Carín León, el impacto de sus recientes colaboraciones y su rotación constante en emisoras iHeart los hicieron merecedores del trofeo.