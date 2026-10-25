Los Brewers, los reyes de las remontadas, derrotan a los Rays y se ponen 2-0 en la Serie Mundial

Los Milwaukee Brewers protagonizaron otra de sus remontadas características para derrotar a los Tampa Bay Rays por 5-4 y tomar una ventaja contundente de 2-0 en la Serie Mundial al mejor de siete partidos el sábado.

Los Brewers, cabezas de serie, se recuperaron de un 4-0 en contra tras una avalancha inicial de Tampa Bay para completar una remontada que acerca a Milwaukee a su primer título de la Major League Baseball. La victoria supuso la séptima vez durante los playoffs de esta temporada que los Brewers han remontado para ganar.

El jardinero Sal Frelick conectó un jonrón de 408 pies en la sexta entrada para empatar el partido a 4-4 a favor de Milwaukee, antes de que el sencillo de Cooper Pratt en la séptima sumara lo que acabó siendo la carrera ganadora para Brice Turang.

"Mientras quede partido por jugar, tenemos una oportunidad"

"Mientras quede partido por jugar, tenemos una oportunidad —y creo que todos estamos convencidos de ello", afirmó Pratt. "Nunca estamos fuera de la lucha. Y mientras queden entradas por jugar, seguimos teniendo una oportunidad", añadió.

Tampa Bay tendrá el peso de la historia en su contra cuando la serie vuelva a Florida para el tercer partido del lunes. Solo 10 equipos han remontado alguna vez un 2-0 en contra para ganar la Serie Mundial.

El entrenador de los Rays, Kevin Cash, cree que la ventaja de jugar en casa durante los próximos tres partidos podría dar a Tampa Bay una oportunidad de volver a meterse en la serie. "Estos aficionados de Milwaukee han estado muy ruidosos. Sé que nuestros aficionados van a estar muy animados y emocionados de vernos remontar y, en cierto modo, volver a ponernos las pilas", dijo Cash.

"Tenemos a un lanzador realmente bueno que va a salir, al igual que ellos. Tengo mucha confianza en que este equipo sabrá responder. Lo han hecho durante toda la temporada y seguirán haciéndolo".

De 0-4 a 5-4

Los Rays se adelantaron con una contundente ventaja de 4-0 en la parte alta de la primera entrada, cuando Yandy Díaz llegó a segunda base tras un error de lanzamiento del campocorto de los Brewers, Pratt. Chandler Simpson conectó un sencillo poco después para llevar a Díaz a home y dar a los Rays una ventaja de 1-0.

Simpson aprovechó entonces su velocidad para robar la segunda base y, cuando Junior Caminero conectó un batazo al jardín izquierdo, Simpson corrió a home para anotar. Los Rays ampliaron la ventaja a 4-0 cuando el receptor Liam Hicks conectó un imponente jonrón de dos carreras de 411 pies que se alojó en la grada superior del centro-derecho del campo, lo que sacudió aún más a los Brewers.

La rápida respuesta de Williams Contreras

Milwaukee no tardó en contraatacar en la parte baja de la entrada, cuando William Contreras conectó un sencillo de rol para impulsar a Jackson Chourio. El sencillo de Garrett Mitchell al jardín derecho permitió a Jake Bauers anotar, recortando la ventaja de los Rays a dos carreras.

Milwaukee sacó del partido al abridor de Tampa Bay Drew Rasmussen en la cuarta entrada y luego se lanzó al ataque con el jonrón de Frelick en la sexta, antes de que el sencillo de Pratt en la séptima diera la ventaja a los Brewers.

El relevo de los Brewers, Aaron Ashby, se hizo cargo de los últimos cinco outs para asegurar la victoria.