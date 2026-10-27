La Justicia federal frena la solicitud de emergencia de la administración Trump sobre votantes no ciudadanos en California

Un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito desestimó este lunes la solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia para obligar a las autoridades electorales de California a apartar miles de balotas por correo de votantes que la administración del presidente Donald Trump señala como presuntos no ciudadanos.

En una decisión dividida de 2-1, el tribunal argumentó la falta de jurisdicción sobre la apelación previa del Gobierno y dio paso a la moción de rechazo interpuesta por el registrador del condado de Los Ángeles. Los jueces Mark Bennett y Gabriel Sanchez señalaron que el Ejecutivo no otorgó al tribunal de distrito el tiempo suficiente para evaluar la orden de restricción temporal antes de recurrir a la instancia superior.

"La emergencia invocada por Estados Unidos es, al menos en parte, autofabricada", señaló el Noveno Circuito en la opinión mayoritaria. Los magistrados sostuvieron que los retrasos en la demanda respondieron a la propia dinámica del Departamento de Justicia al no considerar los plazos y la magnitud del procesamiento de balotas que maneja California a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

El juez Mark Bennett, nombrado durante la primera administración de Trump, añadió en un voto concurrente que, aun evaluando el fondo del caso, habría rechazado la exigencia de apartar los votos.

La defensa de la soberanía electoral y la integridad de las urnas

La resolución contó con el voto en disidencia del juez Patrick Bumatay, designado también por el presidente Trump, quien defendió la facultad del Gobierno federal para resguardar la validez de los procesos democráticos frente a irregularidades en el padrón.

"La pregunta es: ¿tiene el Gobierno federal el poder de detener este ataque potencial a la integridad de nuestras elecciones? Bajo la ley federal y la Constitución, la respuesta debe ser 'sí'", enfatizó Bumatay en su escrito. "El Gobierno federal tiene un interés soberano en salvaguardar las elecciones federales y garantizar que los votos de no ciudadanos no socaven los resultados electorales".

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, celebró el fallo de la corte calificándolo como un freno a las iniciativas de la Casa Blanca.

El origen del conflicto por las listas del padrón en Los Ángeles

El diferendo comenzó a principios de mes cuando el fiscal general adjunto interino, Trent McCotter, envió notificaciones a la Secretaría de Estado de California y al registrador de Los Ángeles, Dean Logan, dándoles 48 horas para auditar un listado con más de 20.000 electores registrados identificados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como probables no ciudadanos.

Tras el rechazo del condado por falta de precisión metodológica en los datos, el Departamento de Justicia interpuso la demanda formal. Sin embargo, las verificaciones preliminares realizadas por los funcionarios locales sobre una muestra de 200 registros indicaron que más de la mitad correspondían a inscripciones inactivas o canceladas, y que gran parte de los electores señalados registraban su nacimiento dentro de Estados Unidos.

Pese a la resolución del Noveno Circuito, el Departamento de Justicia mantiene la facultad de solicitar una revisión ante el pleno de la corte, mientras ha extendido requerimientos similares a otros 18 condados del estado.