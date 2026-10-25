Nashville campeón de la temporada regular de la MLS

El Nashville SC ganó el sábado por primera vez el Supporters' Shield, que consagra al mejor equipo de la temporada regular de la MLS, en una jornada 32 en la que Lionel Messi arrancó en el banco en la derrota del Inter Miami ante New York Red Bulls.

El equipo de la capital de Tennessee venció de visita 2-0 al CF Montreal y llegó a 70 unidades. Con tres partidos aún por disputar, lidera la tabla de posiciones general de la MLS con quince unidades de ventaja sobre el Vancouver y el Inter Miami, que tienen cuatro y tres encuentros pendientes.

"Regresamos a casa con el Shield y el sueño del campeonato de MLS", dijo el volante australiano Patrick Yazbek al finalizar el partido.

El Supporters' Shield se disputa desde la temporada inaugural de la MLS, en 1996, y su ganador se clasifica para la Copa de Campeones de la Concacaf.

Asimismo, el Nashville se asegura la localía para los playoffs de la MLS, incluso si llega a la final del torneo.

El equipo dirigido B.J. Callaghan, candidato a Entrenador del Año en MLS, encontró la victoria con certeras definiciones dentro del área del inglés Sam Surridge (51') y del alemán Hany Mukhtar (76').

El chileno Alexis Sánchez disputó 79 minutos para el equipo canadiense, que con la derrota quedó sin chances de llegar a los playoffs.