NFL: los Chiefs y los 49ers sufren sus primeras derrotas; los Vikings siguen invictos

Los Seattle Seahawks dieron una lección magistral de defensa para infligir a los Kansas City Chiefs su primera derrota de la NFL el domingo, al imponerse por 20-3, mientras que los San Francisco 49ers también vieron cómo los Atlanta Falcons ponían fin a su inicio perfecto.

Seattle neutralizó por completo a su antiguo corredor Kenneth Walker III, quien ganó la Super Bowl la temporada pasada con los Seahawks y lideraba la NFL este año con los Chiefs en yardas por carrera por partido antes del enfrentamiento del domingo.

En su regreso al Lumen Field, solo logró 36 yardas por tierra en 14 acarreos, ya que la defensa de Seattle se abalanzó colectivamente sobre sus rivales, derribando a Patrick Mahomes una vez y forzando otra intercepción.

"Solo teníamos una mentalidad: salir al campo y desbaratar el juego", afirmó el safety de los Seahawks Nick Emmanwori, quien presionó a Mahomes para provocar una intercepción de Ty Okada que dio lugar a un touchdown de Seattle en la siguiente serie ofensiva.

El marcador fue el más bajo, junto con otro, de los Chiefs en un partido en el que Mahomes fue titular.

Jaxon Smith-Njigba atrapó un pase en arco de 28 yardas de Sam Darnold en el segundo cuarto, pero en un primer momento se consideró que había salido fuera de juego, hasta que la revisión del vídeo concedió el touchdown.

El sustituto de Walker en Seattle, Emanuel Wilson, corrió 21 yardas a través de un hueco en el corazón de la defensa de los Chiefs en el cuarto cuarto.

Harrison Butker falló dos goles de campo en una noche amarga para los Chiefs, que venían en racha.

Mientras tanto, en Atlanta, Michael Penix lanzó tres touchdowns y la defensa de los Falcons forzó cuatro pérdidas de balón en la victoria por 29-20 sobre los 49ers.

Penix conectó con el ala cerrada Nick Muse para un touchdown que mantuvo a los Falcons a tiro en la primera mitad y lanzó a Kyle Pitts para un touchdown que puso a Atlanta por delante en el tercer cuarto.

Encontró a Drake London con un pase de touchdown de 21 yardas en el cuarto cuarto.

"Demasiado descuidados para ganar", declaró el entrenador de los 49ers, Kyle Shanahan.

"Orgullosos"

Estos resultados dejaron a los Minnesota Vikings como el único equipo invicto que queda, tras mantener a los Indianapolis Colts sin anotar en la segunda mitad en una victoria por 16-10 que les permitió mejorar su balance a 6-0.

El quarterback de los Vikings, Kyler Murray, lanzó un pase de touchdown de cinco yardas a T.J. Hockenson a principios del cuarto cuarto y Will Reichard anotó un gol de campo de 52 yardas cuando quedaba 1:39 para el final.

La jornada del domingo comenzó en París, donde el quarterback de Pittsburgh Aaron Rodgers lanzó para 212 yardas y un touchdown histórico que llevó a los Steelers a una victoria por 16-10 sobre los New Orleans Saints en el primer partido de la temporada regular de la liga disputado en la capital francesa.

Rodgers conectó con Darnell Washington con un pase de touchdown de cuatro yardas que dio a los Steelers una ventaja de 10-3 al final del segundo cuarto; su 540.º pase de touchdown en temporada regular le aupó al tercer puesto en solitario de la lista de todos los tiempos, por delante de Peyton Manning (539).

Los Los Angeles Rams rompieron su racha de dos derrotas consecutivas de forma contundente, al vencer a los Raiders por 35-21 en Las Vegas.

El quarterback de los Rams, Matthew Stafford, lanzó para 195 yardas y tres touchdowns, todos ellos en la primera mitad. Se convirtió en el líder de la franquicia en pases de touchdown, un honor que Stafford también ostenta con los Detroit Lions.

"Este año hemos sufrido algunas derrotas duras en los últimos compases de los partidos; hemos jugado lo suficientemente bien como para ganar y no lo habíamos conseguido… Estoy orgulloso de nuestra determinación", declaró Stafford.

En Houston, Devin Singletary corrió 30 yardas para anotar un touchdown en la prórroga, lo que dio a los New York Giants una sorprendente victoria por 27-21 sobre los Texans.

En Detroit, Jake Bates anotó un gol de campo de 22 yardas justo al agotarse el tiempo, lo que dio a los Lions una victoria por 20-17 sobre los Green Bay Packers.

El quarterback de Cincinnati Joe Burrow lanzó cuatro pases de touchdown en la segunda mitad, lo que permitió a los Bengals remontar y vencer a los Ravens por 35-13 en Baltimore.

El quarterback de Cleveland, Deshaun Watson, lideró su quinta serie ofensiva decisiva en el último cuarto de la temporada, coronada por un gol de campo de 32 yardas de Andre Szmyt justo al agotarse el tiempo en la por 27-24 frente a los Tennessee Titans en Nashville.

Y los Miami Dolphins lograron su primera victoria de la temporada al vencer a los New York Jets por 28-25 en Nueva Jersey.