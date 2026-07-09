París se atrinchera para que el Francia-Marruecos no acabe en tragedia

Publicado por Alejandro Baños 9 de julio, 2026

Pese a que el Mundial 2026 se disputa al otro lado del océano Atlántico, París será hoy el centro de atención. La capital francesa está preparada para el encuentro de cuartos de final que enfrentará a Francia contra Marruecos este jueves en el Boston Stadium. Un partido que no solo cuenta con una elevada trascendencia deportiva, sino que también supone un desafío de seguridad para la ciudad.

Con los precedentes presentes —por ejemplo, los fuertes altercados que se produjeron tras la victoria del Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League a finales de mayo, que acabaron con un saldo de dos muertos, cientos de heridos, casi un millar de detenidos y decenas de negocios saqueados—, las autoridades han establecido un fuerte protocolo de seguridad para tratar de evitar un caos en París.

Concretamente, los esfuerzos se aplicarán en zonas céntricas de la capital francesa, como los Campos Elíseos, donde se espera que se concentre un gran número de seguidores tanto franceses como marroquíes.

En Francia reside legalmente cerca de un millón de marroquíes, según detalla el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos del país.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de París, en coordinación con las autoridades policiales, informó de que "se implementarán medidas especiales en toda la capital" con el objetivo de garantizar la seguridad y contrarrestar cualquier incidente que se pueda producir.

En el anterior Mundial, Qatar 2022, Francia y Marruecos se vieron las caras en semifinales. Tras el partido, que acabó con victoria para Les Bleus, el caos se desató en París: más de 150 personas fueron arrestadas y se registraron decenas de heridos. Unos incidentes que fueron a más tras el reciente triunfo del Paris Saint-Germain en la última UEFA Champions League.