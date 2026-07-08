NBA: Middleton ficha por los Wizards, Russell por los Grizzlies y Aldama por los Mavs en un megacambio entre seis equipos

Publicado por Hayden King 8 de julio, 2026

Un intercambio a gran escala ha transformado las plantillas de una quinta parte de toda la NBA. Los Memphis Grizzlies, los Washington Wizards, los Milwaukee Bucks, los Detroit Pistons, los Los Angeles Clippers y los Dallas Mavericks acordaron un colosal intercambio de 11 jugadores al cierre de la moratoria de la agencia libre de la NBA.

Los jugadores más destacados del traspaso son el campeón de la NBA Khris Middleton, el exnúmero 2 del draft D'Angelo Russell,el alero de gran salto John Collins, el alero español Santi Aldama y el pívot de gran presencia Isaiah Stewart.

El traspaso combina una serie de acuerdos, algunos de los cuales se remontan al inicio del periodo de agencia libre, que comenzó el 30 de junio, y otros mucho más recientes.

También incluye seis futuras elecciones del draft, aunque solo una de ellas es una posible elección de primera ronda.

Descubre quién va a dónde y cómo le ha ido a cada equipo en lo que probablemente sea el mayor traspaso de toda la temporada baja de la NBA.

Memphis Grizzlies

Fichajes: P Isaiah Stewart (Pistons), B D'Angelo Russell (Mavericks), B A.J. Johnson (Mavericks), elija de primera ronda de los Warriors de 2030 (protegida entre los 20 primeros, vía Mavericks), elija de segunda ronda de los Lakers de 2029 (vía Wizards) y el intercambio de elija de segunda ronda de los Washington Wizards de 2033

Salidas: Alero Santi Aldama, derechos de draft sobre Tarik Biberovic

Los Grizzlies refuerzan su línea delantera con Stewart y consolidan su juego exterior tras traspasar al base estrella Ja Morant. Además, apuestan por un joven y atlético jugador como Johnson y ganan capital de draft, al tiempo que crean espacio en el ala para sus dos últimas elecciones de lotería: Cedric Coward y Cameron Boozer.

Washington Wizards

Llegan: Alero Khris Middleton (Mavericks), elección de segunda ronda de los Mavericks en 2033

Salidas: Base D'Angelo Russell, elección de segunda ronda de los Lakers de 2029, intercambio de una elección de segunda ronda de 2033

Los Wizards recuperan a un jugador veterano al que traspasaron en el cierre del mercado de la temporada pasada para dar más profundidad a un equipo completamente renovado que incluye a Trae Young, Anthony Davis y la primera elección general de 2026, A.J. Dybantsa. Por su parte, ceden a Russell, a quien recibieron en el traspaso de Middleton, pero que en realidad nunca llegó a vestir la camiseta del equipo.

Milwaukee Bucks

Llegan: el base Caris LeVert (Pistons), dos selecciones de segunda ronda de los Pistons

Salidas: G Gary Harris, F Taurean Prince

Los Bucks incorporan a un hábil manejador del balón y anotador, al tiempo que se deshacen de dos jugadores que actúan principalmente sin balón, en teoría para ayudar a llenar el vacío dejado tras el traspaso de la superestrella Giannis Antetokounmpo a los Miami Heat.

Detroit Pistons

Altas: Alero John Collins (Clippers), Base Gary Harris (Bucks), Alero Taurean Prince (Bucks)

Salidas: Pívot Isaiah Stewart, Escolta Caris LeVert, Escolta Marcus Sasser, dos elecciones de segunda ronda

Los Pistons buscarán cubrir una necesidad en la posición de ala-pívot, tras la marcha de Tobias Harris para fichar por los San Antonio Spurs. Collins, que llega como parte de un «sign-and-trade» con los Clippers con un contrato de tres años y 51 millones de dólares, aportará a Cade Cunningham una amenaza adicional en el juego de alley-oop. Se marchan Stewart y LeVert, que tuvieron dificultades para hacerse un hueco en la rotación durante los playoffs, donde los Pistons fueron eliminados por los Cleveland Cavaliers en una serie de segunda ronda a siete partidos.

Los Angeles Clippers

Entran: Excepción salarial por traspaso de 16 millones de dólares

Salida: Alero John Collins

Los Clippers se desprenderán de Collins, que probablemente iba a marcharse como agente libre de todos modos. Aunque no recibirán directamente ningún jugador ni elección en el draft, crean una excepción de 16 millones de dólares que les permitirá adquirir a un jugador con un salario de hasta ese importe en un traspaso sin tener que igualar su salario a cambio.

Dallas Mavericks

Entran: Alero Santi Aldama (Grizzlies), Base Marcus Sasser (Pistons), derechos de draft sobre Tarik Biberovic (Grizzlies)

Salidas: Alero Khris Middleton, Base A.J. Johnson, selección de segunda ronda de 2033

Los Mavericks cambian a un alero veterano por uno más joven, con la esperanza de que este pueda aportar algo de creación de juego secundaria y tiro junto al Novato del Año de 2026 Cooper Flagg. También incorporan a Sasser, que tiene algo más de experiencia que Johnson y se adapta mejor a su estilo de juego.