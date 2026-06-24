Austin Reaves volverá a los Lakers con el contrato más cuantioso de la historia para un jugador no seleccionado en el draft

Publicado por Hayden King 24 de junio, 2026

Austin Reaves ha firmado un contrato de cuatro años y 185 millones de dólares para volver a los Los Angeles Lakers, según informa Shams Charania, de ESPN. El nuevo contrato lo convertirá en el compañero de Luka Dončić a largo plazo en Los Ángeles.

El escolta de 28 años iba a convertirse en agente libre tras rechazar la opción de jugador de 14,9 millones de dólares que tenía para la temporada 2026-27, pero llegó a un acuerdo con los Lakers antes de que entrara en vigor el periodo de agencia libre.

El contrato será el más cuantioso de la historia para un jugador no seleccionado en el draft. Reaves firmó inicialmente un contrato «two-way» con los Lakers cuando llegó a la liga en 2021, ganando menos de 1 millón de dólares en esa temporada.

$41,3 millones la próxima temporada

Su nuevo contrato le reportará 41,3 millones de dólares en la temporada 2026-27, 44,6 millones de dólares en la 27-28 y 47,9 millones de dólares en la 28-29. El cuarto año es una opción del jugador por 51,2 millones de dólares en la temporada 2029-30, según Keith Smith.

Reaves podía firmar un contrato de 5 años y 241 millones de dólares, pero la cantidad por la que firmó representa el máximo que se le podría haber pagado en cuatro años, con la opción de volver a la agencia libre tras tres.

En la temporada 2025-26, los Lakers terminaron con un balance de 53-29, cayendo en la segunda ronda de los playoffs ante los Oklahoma City Thunder.

Segundo jugador en promedio de minutos yi puntos

En la temporada regular, Reaves fue el segundo jugador del equipo en minutos jugados y anotación, con un promedio de 23,3 puntos, además de 4,7 rebotes y 5,5 asistencias, con un 49 % de acierto en tiros de campo y un 36 % desde la línea de tres puntos.

Reaves tuvo dificultades en los playoffs tras sufrir una lesión en los oblicuos a finales de la temporada, lo que le hizo perderse los tres primeros partidos de su equipo en la serie de primera ronda contra los Houston Rockets.

Los Lakers buscarán ahora construir su equipo en torno a Reaves y Dončić, con agentes libres destacados como LeBron James, Rui Hachimura y Luke Kennard.

Debido al menor valor del contrato anterior de Reaves, los Lakers pueden liberar un importante espacio salarial si retrasan su fichaje oficial, además de optar por no renovar a James y Hachimura.

Según informa Smith, los Lakers esperarán hasta después del periodo de agencia libre para cerrar el acuerdo, lo que les proporcionará mayor flexibilidad financiera.

El acuerdo retira del mercado al que quizá sea el mejor agente libre disponible. Según ESPN, se esperaba que Reaves despertara el interés de los Detroit Pistons, entre otros equipos.