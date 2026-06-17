El Real Madrid hace oficial el fichaje de Bernardo Silva

Bernardo Silva, en un partido con la selección de Portugal NurPhoto via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 17 de junio, 2026

Continúa la remodelación en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid confirmó el fichaje de Bernardo Silva, que continuará su carrera en el equipo de la capital de España.

Bernardo Silva desembarca en el Real Madrid gratis, tras haber finalizado su contrato con su anterior equipo. Jugará de blanco las próximas dos temporadas.

"El Real Madrid C. F. y Bernardo Silva han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028", informó la institución a través de un comunicado.

El futbolista portugués —que se encuentra disputando el Mundial 2026— se convierte en la tercera incorporación del Real Madrid, tras el técnico portugués José Mourinho y el defensa español Marc Cucurella.

Así es Bernardo Silva

Nacido en Lisboa (Portugal) el 10 de agosto de 1994, prontó comenzó a despuntar. Criado futbolísticamente en el SL Benfica, Bernardo Silva dejó la liga de su país en 2014 para continuar con su trayectoria en el AS Monaco, con el que ganó una Ligue 1.

Allí tuvo de compañero a un joven Kylian Mbappé, con quien ahora volverá a coincidir años después.

Tras tres temporadas brillando en el fútbol francés, los grandes equipos de Europa pujaron fuertemente por hacerse con sus servicios. Esa disputa la ganó el Manchester City, que se hacía con uno de los mejores jugadores en su posición en ese momento a cambio de unos 58 millones de dólares.

Su trascendencia en el Manchester City le ha hecho ser considerado como una de sus grandes leyendas. Bernardo Silva ha estado nueve temporadas en el equipo inglés, con el que ha ganado 19 títulos —incluidas una UEFA Champions League y seis Premier League—. Disputó 460 juegos, anotando 76 goles y dando 77 asistencias, según recopila Transfermarkt.

Con su fichaje, el Real Madrid consigue un futbolista de calidad con el que ordenar su juego y su medular, que adolecía tras las salidas de Toni Kroos y de Luka Modric. Además, el equipo blanco ha logrado dar un golpe sobre la mesa y anteponerse a sus dos máximos rivales, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, que también pretendían a Bernardo Silva. Mourinho ha sido clave en la incorporación del futbolista portugués.