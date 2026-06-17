La fe entra al juego: crece el respaldo a los peloteros apercibidos por la MLB por llevar versículos de la Biblia en la Pride Night

Publicado por Williams Perdomo 17 de junio, 2026

La controversia en torno a los lanzadores de los San Francisco Giants que escribieron referencias bíblicas en sus gorras durante la Noche del Orgullo de las Grandes Ligas continúa escalando y ya ha generado reacciones de figuras políticas y públicas del país.

El vicepresidente, JD Vance, fue una de las primeras voces que se refirió al caso. En una publicación en redes sociales escribió: “Trump ganó. No debemos hacer más esto”, en referencia a las iniciativas de diversidad y orgullo impulsadas por organizaciones deportivas.

La situación surgió después de que los lanzadores Landen Roupp, Ryan Walker y JT Brubaker escribieran referencias a Génesis 9 en sus gorras durante la celebración del Pride Night de los Giants. Según reportes de medios, las Grandes Ligas apercibieron posteriormente a los jugadores por supuestamente incumplir las normas sobre modificaciones del uniforme.

"Parece ser un patrón de discriminación"

El senador republicano por Misuri, Josh Hawley, envió una carta al comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, en la que expresó su preocupación por lo que calificó como un posible patrón de discriminación contra jugadores cristianos.

“Usted debe responder por lo que parece ser un patrón de discriminación dentro de MLB contra jugadores de béisbol que profesan su fe cristiana”, escribió Hawley.

En la misiva, el senador cuestionó que la liga permitiera en años anteriores mensajes relacionados con causas sociales y políticas, mientras advertía a jugadores por incluir referencias bíblicas en sus gorras.

“Cuando tres jugadores añadieron un puñado de caracteres citando el Libro del Génesis a sus gorras, la liga recurrió a su reglamento”, señaló.

Hawley solicitó además documentación sobre las políticas de uniformes de MLB, los criterios utilizados para sancionar a jugadores y las normas relacionadas con eventos temáticos como la Noche del Orgullo.

“Pagaré las multas"

Por su parte, el actor y comediante Rob Schneider también manifestó su respaldo a los peloteros.

“Pagaré las multas de cualquier jugador cristiano de MLB que lleve un versículo bíblico en su uniforme”, escribió en X. Schneider añadió que las Grandes Ligas son “anti-cristianas”.