Miguel Rojas culmina la remontada de los Dodgers con un jonrón como bateador emergente

Publicado por Williams Perdomo 16 de junio, 2026

Los Dodgers de Los Ángeles remontaron una desventaja de tres carreras y derrotaron 4-3 a los Rays de Tampa Bay este lunes en el primer partido de una serie de tres encuentros disputada en California.

La figura del encuentro fue Miguel Rojas, quien conectó un jonrón como bateador emergente en la séptima entrada para romper el empate y darle a los Dodgers una ventaja que ya no perderían.

Tampa Bay tomó el control del partido desde el inicio. En la primera entrada, Junior Caminero conectó un doble con dos outs y Ryan Vilade respondió con un cuadrangular de 422 pies por el jardín izquierdo para colocar el marcador 2-0.

Los Rays ampliaron la diferencia a 3-0 en el segundo episodio cuando Taylor Walls ejecutó un toque de bola que permitió anotar a Austin Slater desde tercera base.

Sin embargo, la reacción de los Dodgers llegó de inmediato. Mookie Betts abrió la parte baja de la segunda entrada con un doble y Max Muncy agregó un sencillo antes de que Kyle Tucker castigara un cambio de velocidad de Nick Martínez con un jonrón de tres carreras por el jardín derecho para igualar las acciones.

Tucker también protagonizó una de las jugadas defensivas clave del encuentro al retirar a Jonathan Aranda en el plato tras un sencillo de Ben Williamson, evitando que los Rays recuperaran la ventaja.

El duelo permaneció empatado hasta la séptima entrada, cuando Rojas conectó su segundo cuadrangular de la temporada y el primero de un bateador emergente de los Dodgers en la campaña.

Kyle Hurt (2-1) se acreditó la victoria tras lanzar una entrada sin permitir carreras, mientras que Tanner Scott retiró la novena entrada en blanco para sumar su octavo salvamento de la temporada.

El abridor Eric Lauer permitió tres carreras, seis imparables y tres boletos, además de ponchar a cuatro bateadores en seis entradas. Desde su llegada procedente de los Toronto Blue Jays el pasado 17 de mayo, mantiene una efectividad de 3.22 en cuatro aperturas con Los Ángeles.

Por los Rays, Ryan Vilade conectó un jonrón y Jonathan Aranda y Junior Caminero terminaron con dos hits cada uno. Yandy Díaz se fue de 5-0 y vio terminar una racha de 27 partidos consecutivos embasándose.

Nick Martínez permitió tres carreras y cinco imparables en 5.1 entradas de trabajo, con una base por bolas y seis ponches. El relevista Steven Matz (4-4) cargó con la derrota al permitir el jonrón decisivo de Rojas.

Con el triunfo, los Dodgers mejoraron a 10 victorias y dos derrotas como locales desde el 13 de mayo, mientras que los Rays sufrieron su tercera derrota en los últimos cuatro partidos.