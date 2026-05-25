En memoria de Kyle Busch: Daniel Suárez gana unas emocionantes Coca Cola 600 de la Serie Cup de NASCAR

Publicado por Israel Duro 25 de mayo, 2026

El piloto mexicano Daniel Suárez hizo historia al convertirse en el primer piloto de esta nacionalidad en ganar la Coca Cola 600. Una edición especialmente emotiva puesto que fue homenaje al recientemente fallecido Kyle Busch.

Suárez se hizo con la victoria con una combinación de una táctica arriesgada y la lluvia. El mexicano se la jugó entrando en pits de manera tardía para cambiar dos neumáticos, a lo que se unió la suspensión de la carrera al empezar a llover.

Ayuda desde el cielo

El mexicano, sin embargo, tenía claro que pudo recibir ayuda desde el cielo, incluso desde más arriba de las nubes que terminaron por regalarle la carrera. Una ayuda que Busch ya le brindó en la tierra, cuando Suárez cruzó la frontera en 2015 para competir a tiempo completo en la O’Reilly Auto Parts Series.

Entonces, la difunta leyenda le llamaba cada semana para ofrecerle consejos y orientaciones, y fue clave para ayudar a Suárez a adaptarse a un nuevo país y a un nivel diferente de las carreras.

"Kyle, él era especial. Hice esto por Kyle, por (su esposa) Samatha, por (sus hijos) Brexton y Lennix y por toda su familia. No sabía quién era yo, no sabía nada de mí, y siempre se tomaba el tiempo de contestar al teléfono y me ayudó, literalmente, durante todo el año 2015. No tenía por qué ayudar a este chico mexicano que apenas hablaba inglés… Me encantaba ese hombre. Era una persona increíble".

Suárez aprovechó una de las numerosas banderas amarillas de la carrera para cambiar dos neumáticos y reincorporarse como primero sobre la pista. A partir de ahí, logró mantener la cabeza durante 17 vueltas, bloqueando las acometidas de Christian Bell hasta que la dirección de decretó el final prematuro de la prueba ante el empeoramiento del tiempo.