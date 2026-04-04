Crónica de lo inédito: los países que harán su debut en una Copa Mundial de la FIFA en 2026

Publicado por Alejandro Baños 4 de abril, 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 -la edición más grande jamás vista- será especial para algunos de sus participantes. De los 48 combinados nacionales que acudirán a la cita -que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio-, cuatro de ellos disputarán por primera vez en su historia el torneo de mayor importancia del planeta fútbol.

Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán serán los nuevos rostros, que vivirán su primera vivencia mundialista en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cada uno de ellos tiene asegurado disputar tres juegos, todos ellos correspondientes a la fase de grupos, y buscarán dar la sorpresa ante combinados nacionales que cuentan con mucha más experiencia y que, incluso, han ganado títulos.

Cabo Verde

Los Tiburones Azules -como coloquialmente se les conoce- disputarán su primera Copa Mundial de la FIFA en 2026. El combinado nacional de Cabo Verde, país insular de poco más de 500.000 habitantes, dio la sorpresa en la eliminatorias previas de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y selló su boleto de manera directa tras sumar siete victorias, dos empates y una sola derrota.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, Cabo Verde quedó encuadrado en el Grupo H con España, Uruguay y Arabia Saudí.

Curazao

Lo del combinado nacional de Curazao es un milagro estadístico. La isla, ubicada en el mar Caribe, ha hecho historia al convertirse en el país más pequeño de la historia en disputar una Copa Mundial de la FIFA -tiene unos 150.000 habitantes-. Tuvo más facilidades para clasificarse, ya que los tres anfitriones del torneo pertenecen, igual que Curazao, a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) y no necesitaron pasar por la fase previa.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, Curazao quedó encuadrado en el Grupo E con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

Jordania

Tras años quedándose a las puertas del torneo, el combinado nacional de Jordania por fin lo ha logrado. Y lo hizo hace casi un año, cuando quedó en segunda posición en su grupo durante la fase previa de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Los Bravos, como se les conoce, han conseguido el hito más importante de la historia del fútbol de su país.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, Jordania quedó encuadrado en el Grupo J con Austria, Argelia y Argentina.

Uzbekistán

El otro asiático debutante en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA. El combinado nacional de Uzbekistán ha hecho una trayectoria similar a Jordania durante la fase previa de la AFC: logró su billete el mismo día. Apodados como los Lobos Blancos, son la tercera antigua república soviética -tras Rusia y Ucrania- en disputar el máximo torneo del mundo del fútbol.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, Uzbekistán quedó encuadrado en el Grupo K con Colombia, Portugal y República Democrática del Congo.