Trump estará presente en el sorteo del Mundial 2026

Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la Casa Blanca AFP .

Publicado por Alejandro Baños 1 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump asistirá a la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará el 5 de diciembre en Washington DC.

"El viernes el presidente Trump asistirá al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA en el Kennedy Center", informó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante su comparecencia de este lunes.

En la ceremonia, se sorteará la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio de 2026.

Este viernes, quedarán definidos los 12 grupos de esta primera fase. Cada uno de los 48 combinados nacionales que estarán en la cita mundialista conocerán a que tres equipos se enfrentarán antes de avanzar a la siguiente ronda.