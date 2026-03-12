Indian Wells: Djokovic desiste frente a Draper; Alcaraz sigue intratable

Carlos Alcaraz, frente a Casper Ruud en el ATP Masters 1000 de Indian Wells 2026 ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 12 de marzo, 2026

Tras una intensa batalla sobre la pista californiana, Novak Djokovic se despidió del ATP Masters 1000 de Indian Wells tras caer derrotado en tres sets (4-6, 6-4 y 7-6) frente a Jack Draper -vigente campeón del torneo- en octavos de final. Un enfrentamiento que duró más de dos horas y media.

El jugador británico, que fue capaz de darle la vuelta al marcador contra el tenista masculino con más Grand Slam de la historia, regresaba a las pistas tras recuperarse de una larga lesión que sufrió en agosto del año pasado.

A pesar de la derrota, Djokovic -pentacampeón del torneo- se mostró "orgulloso" del rendimiento que dio sobre la pista del primer ATP Masters 1000 de la temporada.

"Ahora mismo tengo un sabor amargo, perder un partido así duele. Pero estoy orgulloso de mí por haber luchado y haberlo dado realmente todo en la pista", dijo. "Obviamente he perdido contra un gran jugador, y ha sido un partido muy parejo, pero sí estoy un poco decepcionado, ojalá lo hubiera hecho mejor".

En cuartos de final, Draper se medirá frente al ruso Daniil Medvedev, que superó sin problemas al estadounidense Alex Michelsen en dos sets (6-2 y 6-4).

No hay quien frente a Alcaraz

El número uno del ranking ATP, Carlos Alcaraz, derrotó sin pasar grandes apuros al noruego Casper Ruud en dos sets (6-1 y 7-6). El español continúa invicto en 2026, demostrando que, en estos momentos, no hay tenista mejor que él.

"El primer set ha sido increíble, estoy muy contento de mi nivel", comentó Alcaraz al término del duelo frente a Ruud.

En cuartos de final, el tenista español se enfrentará al británico Cameron Norrie, que se deshizo del australiano Rinky Hijikata en dos mangas (6-4 y 6-2).