Infantino: Trump no se opondrá a la participación de Irán en el Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que el presidente Donald Trump no pondrá ningún obstáculo al combinado nacional de Irán para que pueda participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Tras varios días de especulaciones sobre la presencia o ausencia de Irán en la próxima edición de la competición futbolística más importante del mundo -para la que ya obtuvieron su boleto- debido al conflicto vigente en Oriente Medio, Infantino informó de que Trump les da la "bienvenida" a los futbolistas que vayan a representar a dicho país.

"Me reuní con el presidente Donald Trump para hablar sobre el estado de los preparativos para la próxima Copa Mundial de la FIFA y el creciente entusiasmo que se respira a solo 93 días del inicio del torneo", escribió Infantino en redes sociales. "También hablamos sobre la situación actual en Irán y el hecho de que el combinado nacional iraní se haya clasificado para participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante las conversaciones, el presidente Trump reiteró que, por supuesto, el combinado nacional iraní es bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos".

"Ahora más que nunca, todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a las personas, y agradezco sinceramente al presidente de los Estados Unidos su apoyo, ya que demuestra una vez más que el fútbol une al mundo", sentenció el presidente de la FIFA.

Poco después del inicio del conflicto en Oriente Medio, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, planteó la idea de que el combinado nacional iraní no disputase la Copa Mundial de la FIFA 2026 a pesar de que ya habían logrado el boleto para poder competir.

"Estos acontecimientos no quedarán sin respuesta (...). Pero lo que es seguro en este momento es que, con este ataque y esta crueldad, no podemos contemplar con esperanza la Copa del Mundo", dijo Taj, agregando que las autoridades deportivas de su país analizarían la situación.

El combinado nacional iraní tiene asegurado disputar tres partidos -correspondientes a la fase de grupos-. Los tres se celebrarán en dos ciudades estadounidenses: dos en Los Angeles -frente a Nueva Zelanda y Bélgica- y uno en Seattle -frente a Egipto-.