Los Cardinals sorprenden a los Cowboys y ponen fin a una racha de cinco derrotas consecutivas

Publicado por Víctor Mendoza 4 de noviembre, 2025

El quarterback suplente Jacoby Brissett lanzó dos touchdowns para que los Arizona Cardinals rompieran una racha de cinco derrotas consecutivas y se anotaran una victoria por 27-17 en la carretera sobre los Dallas Cowboys, plagados de errores, el lunes.

El veterano Brissett, suplente del titular Kyler Murray, castigó una pésima actuación de los Cowboys, que se estrellaron en su primera derrota en casa de la temporada con un descalabro que deja a los gigantes de Texas con marca de 3-5-1 en la campaña.

"Simplemente una victoria completa del equipo", dijo Brissett tras la tercera victoria de Arizona en la temporada. "Sabíamos que iba a ser una pelea de perros al llegar aquí. Creo que hicimos un buen trabajo".

Brissett terminó con 261 yardas de pase de 21 completas, y también corrió para un touchdown mientras una cadena de errores garrafales de los Cowboys resultó decisiva en el AT&T Stadium.

El mariscal de campo de los Cowboys, Dak Prescott, fue atacado cinco veces y Dallas cedió cuatro balones perdidos en su camino a una perjudicial derrota.

Los Cowboys habían tenido un comienzo poco alentador, con Prescott siendo cortado cuando el equipo intentaba una conversión de cuarto down cerca de la línea de gol de los Cardinals en el primer drive.

Los Cardinals hicieron que los Cowboys pagaran por ese fallo, con un gol de campo de Chad Ryland de 48 yardas que dio a los visitantes una temprana ventaja de 3-0.

Después de obligar a Dallas a hacer un punt, Arizona amplió su ventaja a 10-0 cuando Brissett conectó con Marvin Harrison Jr. en un pase de cuatro yardas para un touchdown.

La apertura plana de los Cowboys continuó poco después, cuando el ala cerrada Jake Ferguson perdió el balón para ceder la posesión a los Cardinals una vez más.

Sin embargo, Dallas consiguió un avance muy necesario en el siguiente drive de los Cardinals cuando el punt de Pat O'Donnell fue bloqueado por Sam Williams, permitiendo a Marshawn Kneeland anotar un touchdown.

Arizona restauró su ventaja de 10 puntos justo antes del descanso con Brissett liderando un ataque de 11 jugadas y 74 yardas antes de anotar un touchdown.

Los Cardinals mantuvieron la presión tras el descanso, con Brissett encontrando a Trey McBride en la zona de anotación para hacer el 24-7.

Dallas trató de volver a la contienda, pero otro prometedor drive falló con Prescott saqueado de nuevo, obligando a los Cowboys a conformarse con un gol de campo que hizo el 24-10.

Otro gol de campo de los Cardinals puso a los Cardinals 27-10 por delante, y aunque los Cowboys recortaron el déficit a 10 puntos cuando Prescott completó un pase corto a Ryan Flournoy en el cuarto trimestre, eso fue lo mejor que pudo hacer Dallas.

Una pérdida de balón en su siguiente posesión dejó a los Cowboys necesitados de un milagro mientras el reloj avanzaba, y Prescott lanzó una intercepción desesperada en los últimos dos minutos para sellar la derrota de su equipo.