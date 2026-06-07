Bolivia: el Congreso aprueba una ley que autoriza el uso de militares para desbloquear las carreteras en medio de las protestas
Uno de los artículos de la nueva ley establece que los uniformados "gozarán de presunción de legalidad" durante el estado de excepción y que el Gobierno deberá asumir su defensa jurídica, buscando reducir el temor a posibles procesos penales.
El Congreso de Bolivia aprobó en la madrugada de este domingo una ley que habilita al presidente centroderechista Rodrigo Paz a desplegar a las Fuerzas Armadas para levantar los bloqueos de carreteras que diversos sectores mantienen desde hace más de un mes exigiendo su renuncia.
Mundo
El Escudo de las Américas denuncia un intento de golpe de Estado criminal contra el presidente de Bolivia
Andrés Ignacio Henríquez
Campesinos, mineros, transportistas y otros gremios han paralizado rutas en gran parte del país como protesta por la crisis económica que vive Bolivia. La norma fue sancionada tras una sesión continua de más de 15 horas.
"Queda sancionada la presente ley, remítase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales", anunció el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro.
Estado de excepción en puerta
Paz, quien asumió el cargo hace seis meses, evalúa declarar el estado de excepción, lo que le permitiría un mayor uso de la fuerza militar y restricciones temporales a derechos como la libertad de reunión y movilización.
Hasta ahora, la participación de los militares había sido limitada, con la Policía antimotines al frente de los operativos. Uno de los artículos de la nueva ley establece que los uniformados "gozarán de presunción de legalidad" durante el estado de excepción y que el Gobierno deberá asumir su defensa jurídica, buscando reducir el temor a posibles procesos penales.
Violentos choques en Santa Cruz
El sábado se registraron fuertes enfrentamientos en San Julián, Santa Cruz, que dejaron seis policías y 14 civiles heridos.
El recuerdo de lo ocurrido durante el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez —cuando varios altos mandos militares fueron procesados y encarcelados tras los enfrentamientos de 2019-2020— sigue presente en las filas castrenses.
Posición del "Escudo de las Américas"
En un comunicado, el bloque respaldó al Gobierno boliviano frente a los bloqueos de carreteras, a los que calificaron como "falsos bloqueos" destinados a impedir la llegada de alimentos, medicinas y suministros básicos a la población.
"El Gobierno de la mayoría no puede ser reemplazado por la ley de la turba", señala el texto, y advierte que quienes financian estas protestas con "dinero sucio" proveniente del narcotráfico y el crimen transnacional deberán rendir cuentas.
El comunicado concluye llamando a quienes tienen "quejas legítimas" a utilizar los canales de diálogo ofrecidos por el Gobierno, y denuncia a aquellos que estarían aprovechando las protestas para intentar recuperar el poder por la vía de la fuerza.