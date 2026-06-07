Publicado por Carlos Dominguez 7 de junio, 2026

El Congreso de Bolivia aprobó en la madrugada de este domingo una ley que habilita al presidente centroderechista Rodrigo Paz a desplegar a las Fuerzas Armadas para levantar los bloqueos de carreteras que diversos sectores mantienen desde hace más de un mes exigiendo su renuncia.

Campesinos, mineros, transportistas y otros gremios han paralizado rutas en gran parte del país como protesta por la crisis económica que vive Bolivia. La norma fue sancionada tras una sesión continua de más de 15 horas.

"Queda sancionada la presente ley, remítase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales", anunció el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro.

Estado de excepción en puerta

Paz, quien asumió el cargo hace seis meses, evalúa declarar el estado de excepción, lo que le permitiría un mayor uso de la fuerza militar y restricciones temporales a derechos como la libertad de reunión y movilización.

Hasta ahora, la participación de los militares había sido limitada, con la Policía antimotines al frente de los operativos. Uno de los artículos de la nueva ley establece que los uniformados "gozarán de presunción de legalidad" durante el estado de excepción y que el Gobierno deberá asumir su defensa jurídica, buscando reducir el temor a posibles procesos penales.

Violentos choques en Santa Cruz

El sábado se registraron fuertes enfrentamientos en San Julián, Santa Cruz, que dejaron seis policías y 14 civiles heridos.

El recuerdo de lo ocurrido durante el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez —cuando varios altos mandos militares fueron procesados y encarcelados tras los enfrentamientos de 2019-2020— sigue presente en las filas castrenses.