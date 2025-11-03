Allen lleva a los Bills a la victoria ante los Chiefs la noche que los los Steelers sorprendieron a los Colts

Publicado por Israel Duro 3 de noviembre, 2025

El actual MVP de la NFL, Josh Allen, lideró la victoria de los Buffalo Bills sobre los Kansas Chiefs (28-21) tras correr dos touchdowns y lanzar otro. La sorpresa de la jornada vino con la inesperada derrota de los Indianapolis Colts, los mejores de la NFL esta temporada, en Pittsburgh ante los Steelers.

Allen completó 23 de 26 pases para 273 yardas y corrió seis veces para 19 yardas, mientras que James Cook corrió 27 veces para 114 yardas, lo que permitió a los Bills mejorar su marca de temporada a 6 victorias y 2 derrotas. Con el del domingo, Buffalo firma su quinta victoria consecutiva en temporada regular en otros tantos años sobre los Chiefs.

A pesar de su brillante actuación individual, Allen quiso destacar el trabajo colectivo y el entrenamiento semanal como las verdaderas claves de una competida victoria: "Ha sido un esfuerzo de equipo. Hemos trabajado muy duro. Una semana fantástica de entrenamientos, un plan de juego realmente bueno, los chicos salieron al campo y jugaron bien, y marcamos un gol más que ellos".

Discreto partido de Mahomes

En los Chiefs, el tres veces campeón del Super Bowl Patrick Mahomes completó menos de la mitad de los pases lanzados (15 de 34 pases) para 250 yardas y una intercepción (5-4). «Sólo podemos aprender de tantas derrotas», dijo el quaterback estrella de los Chiefs, que tienen una semana de descanso.

El partido estuvo competido de principio a fin, con alternativas en el marcador. Los Bills abrieron la cuenta con pase de touchdown de 23 yardas de Allen a Dalton Kincaid, pero un touchdown de tres yardas de Rashee Rice y un gol de campo de 46 yardas de Harrison Butker pusieron a los Chiefs por delante 10-7.

Los Chiefs, incapaces de remontar a la desesperada al final

Sin embargo, una carrera de tres yardas de Ty Johnson y la zambullida de una yarda de Allen para anotar un touchdown volvieron a dar la vuelta al partido y Buffalo llegó por delante (21-13) al descanso.

Allen sumó otro touchdown de una yarda en el tercer cuarto, pero el touchdown de dos yardas de Kareem Hunt y una conversión de dos puntos de la conexión maravillosa entre Mahomes y Travis Kelce acercaron a los Chiefs en los últimos minutos.

Sin embargo, Mahomes falló dos lanzamientos desesperados al final, y Buffalo fue capaz de evitar los intentos de remontada tardía del equipo de Kansas.

Patinazo del mejor equipo de la temporada en Pittsburg

La sorpresa de la noche se vivió en Pittsburg, donde unos rocosos Steelers consiguieron doblegar al mejor equipo de la temporada, los Colts de Indianápolis. La clave del encuentro fue la solidez defensiva de los locales, que les permitió imponerse por 27-20. Un ejemplo es que forzaron seis pérdidas de balón a los Colts, dos más de las que éstos habían cedido en toda la temporada, para anotar tres touchdowns.

Algo que celebró y alabó el entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, al término del encuentro: "No tengo palabras para describir el esfuerzo de la defensa. Nos mantuvimos en la lucha, la defensa nos proporcionó algunos campos cortos y, gracias a ello, conseguimos coger impulso".

Con este resultado, los de Pittsburg mejoran su registro de la temporada a 5-3, con dos victorias de ventaja en la AFC Norte. Por su parte, los Colts, líderes de la AFC Sur, cayeron a 7-2.

El mejor equipo de lo que va de curso comenzó adelantándose en el marcado gracias a una carrera de una yarda de Daniel Jones. Sin embargo, T.J. Watt forzó y recuperó un balón perdido de Jones para preparar la carrera de una yarda de Jaylen Warren para los locales.

De nuevo un pase interceptado a Jones, en esta ocasión por Payton Wilson, permitió a éste preparar un lanzamiento de touchdown de 12 yardas de Aaron Rodgers a Pat Freiermuth, y la intercepción de Jack Sawyer preparó la carrera de dos yardas de Warren.

El otro equipo con una única derrota también cayó el domingo

Los Packers de Green Bay, que compartían con los Colts el honor de ser el único equipo que había cedido una sola derrota en 7 partidos (aunque con un empate en su caso), se vieron superados por los Panthers en su estadio (16-13).

Ryan Fitzgerald anotó un gol de campo de 49 yardas en la última jugada que dio a los Panthers una victoria que dejó a los Packers, líderes de la NFC Norte, con un balance de 5-2-1.

De hecho, Detroit podría haber arrabatado a los Packers en el liderato de la división, pero los Lions (5-3), perdieron en su estadio por 27-24 ante Minnesota, gracias a la labor de J.J. McCarthy, quien lanzó dos touchdowns y corrió para conseguir otro.

Cam Little bate el récord con un gol de campo de 68 yardas

En otros encuentros de la jornada, Cam Little, de Jacksonville, anotó un gol de campo de 68 yardas, un récord en la NFL, superando la antigua marca de 66 yardas de Justin Tucker de 2021. Los Jaguars vencieron por 30-29 a Las Vegas en la prórroga.

Caleb Williams lanzó un pase de touchdown de 58 yardas a Colston Loveland a 17 segundos del final y los Chicago Bears ganaron 47-42 en Cincinnati.

Sexta victoria consecutiva de los Broncos

Los Denver Broncos (7-2) ganaron su sexto partido consecutivo gracias al gol de campo de 34 yardas de Wil Lutz en la última jugada, que derrotó al anfitrión Houston por 18-15.

Matthew Stafford lanzó para 281 yardas y cuatro touchdowns para llevar a los Los Angeles Rams a la victoria sobre Nueva Orleans por 34-10.

Drake Maye lanzó para 259 yardas y dos touchdowns y Nueva Inglaterra (7-2) venció a Atlanta por 24-23.

Triste regreso de Daniels: nueva lesión, esta vez en el brazo izquierdo

Sam Darnold completó sus primeros 17 pases, igualando el récord del equipo, y lanzó para 330 yardas y cuatro touchdowns, liderando la victoria de Seattle por 38-14 en Washington, que perdió al quarterback Jayden Daniels por una lesión en el brazo izquierdo en el cuarto cuarto.

Daniels, que acababa de regresar de una lesión en el tendón de la corva, se marchó con el brazo en una férula neumática, mientras los entrenadores y compañeros de equipo lo veían partir con cara de preocupación.