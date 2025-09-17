El Real Madrid se estrena en Champions con remontada y con un Mbappé imparable

Publicado por Alejandro Baños 17 de septiembre, 2025

La competición más importante del fútbol europeo regresó y, con ella, una nueva noche extraordinaria en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid sumó su primer triunfo en la UEFA Champions League 2025-2026 tras remontar frente a un Olympique de Marsella (2-1) que estuvo cerca de dar la sorpresa.

Los franceses se adelantaron en el marcador en el minuto 22. El extremo inglés Mason Greenwood aprovechó un error del turco Arda Güler y cedió el balón al estadounidense Timothy Weah, hijo del mítico George Weah, para que batiese a Thibaut Courtois con un potente disparo.

Mbappé, intratable: seis goles en cinco partidos

Sin embargo, el Real Madrid no se rindió y apeló al 'espíritu de las remontadas'. Siete minutos después del gol del Olympique de Marsella, el centrocampista centroafricano Geoffrey Kondogbia derribó al brasileño Rodrygo Goes dentro del área y el árbitro señaló la pena máxima. El mejor jugador del partido, Kylian Mbappé, transformó el penalti (1-1) y puso la igualada en el resultado.

A partir de ese momento, el Real Madrid comenzó a dominar el partido y gozó de muchas ocasiones para ponerse por delante en el marcador.

La remontada del Real Madrid llegó desde los 11 metros. Ya en la segunda parte, cuando apenas quedaban 10 minutos para que terminase el duelo, el árbitro señaló penalti a favor de los merengues por una mano del defensor argentino Facundo Medina. Mbappé no perdonó y dio la victoria a su equipo (2-1) con su segundo tanto del encuentro.

Con los dos tantos anotados frente al Olympique de Marsella, Mbappé suma ya seis goles en cinco partidos esta temporada. "No pienso en ser el líder o uno de ellos. Pienso en ser yo y en ayudar a mis compañeros. Me siento bien en el equipo, hay muchos jugadores más jóvenes que yo y espero ayudarles a sacar su mejor versión y ganar títulos", dijo el delantero francés al término de los 90 minutos.

Antes del segundo tanto de Mbappé, el Real Madrid se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Dani Carvajal en el minuto 73 tras propinar un cabezazo al arquero argentino Gerónimo Rulli.

Locura en Italia y sorpresas en Portugal y en Países Bajos

El partido con más goles de la jornada de la Champions League de este martes se vivió en Italia. Los aficionados que acudieron a disfrutar en directo el enfrentamiento entre la Juventus y el Borussia Dortmund pudieron ver un total de ocho goles, cuatro para cada equipo (4-4).

La sorpresa de la jornada tuvo lugar en Lisboa (Portugal). El Qarabag, equipo de Azerbayán, consiguió una importantísima victoria frente al SL Benfica a domicilio (2-3), provocando el cese del director técnico del conjunto de la capital portuguesa.

Y también sorprendió otra victoria visitante, la del Royal Union SG belga en Eindhoven (Países Bajos) ante el PSV (1-3).