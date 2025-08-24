El Barça remonta y el Atlético cede más puntos en Liga

Publicado por Víctor Mendoza 23 de agosto, 2025

(AFP) El Barcelona remontó dos goles en contra ante el recién ascendido Levante y se impuso por 3-2 este sábado, mientras que Atlético de Madrid cedió más puntos desde una posición ganadora.

Los goles de Iván Romero y José Luis Morales en la primera parte dieron al Levante una sorprendente ventaja ante el campeón en Valencia, antes de que Pedri y Ferrán Torres marcaran dos goles consecutivos tras el descanso para igualar el partido.

El equipo de Hansi Flick parecía abocado al empate sobre un terreno de juego casi encharcado hasta que un gol en propia meta de Unai Elgezabal en el tiempo añadido le dio la segunda victoria para comenzar la nueva temporada.

"Nos lo han puesto muy difícil, tenemos que mejorar mucho", dijo Flick en su rueda de prensa posterior al partido.

El Levante se adelantó en el marcador en el minuto 15, cuando el balón llegó al área del Barcelona a través de Romero, que desbarató a Pau Cubarsi con una soberbia dejada con el hombro antes de batir al recién fichado Joan García.

Torres estuvo a punto de empatar en el minuto 37, cuando un pase de primeras de Pedri encontró al delantero libre de marca en el área, pero su fuerte disparo se estrelló en el larguero en lugar de en la red.

Después de que Lamine Yamal perdiera el balón en la frontal del área levantinista, los locales se adelantaron y, cuando Roger Brugué se disponía a disparar, Alejandro Balde apareció de la nada para salvar a su equipo con una excelente acción defensiva en el último momento.

Sin embargo, cuando Balde volvía a ponerse en pie, recibió otro disparo que el árbitro decidió que golpeó el brazo del jugador de 21 años en una posición antinatural tras una intervención del VAR.

Morales, de 38 años, dobló la ventaja del Levante desde los doce metros a los siete minutos del tiempo añadido de la primera parte.

El Barcelona, molesto por la decisión, salió a por todas en la segunda parte.

Cuatro minutos después de la reanudación, Pedri, un metrónomo en el centro del campo, se encargó de anotar el gol de la remontada con un disparo desde 25 metros que se coló por la escuadra.

El equipo de Flick volvió a empatar tres minutos más tarde, cuando Torres enmendó su anterior fallo con un remate a bocajarro tras un saque de esquina.

En el minuto 54, Brugué tuvo una ocasión clarísima en el área para devolver la ventaja al Levante, pero no llegó a rematar lo suficiente.

Raphinha obligó a Pablo Campos a realizar una gran parada en el minuto 83, después de que su disparo desde la izquierda del área fuera desviado por un defensa.

Sin embargo, la suerte no acompañó al Levante, ya que Yamal envió un centro desde la derecha en el minuto 91 que Elgezabal introdujo en su propia portería ante la presión de Torres.