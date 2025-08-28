Champions League: camino difícil para PSG y Real Madrid, Barça tuvo más fortuna

Publicado por Víctor Mendoza 28 de agosto, 2025

El París Saint-Germain tendrá enfrente un cuadro complicado para volver a alzarse con la Champions League, gesta que logró por primera vez en la edición pasada. El sorteo de la fase de liguilla realizado este jueves en Mónaco también trajo malas noticias para el máximo campeón histórico del campeonato, el Real Madrid, y buenas para su clásico rival español FC Barcelona.

Por segundo año, un sistema informático automatizado fue desvelando las hojas de ruta de cada equipo, según AFP. El ex futbolista brasileño Kaká fue pulsando el botón para desencadenarlo, en el caso de los principales favoritos, los integrantes de la Copa 1 de los cabezas de serie.

De mediados de septiembre a finales de enero, durante ocho jornadas, los 36 equipos del grupo único determinarán una clasificación conjunta en la que los ocho primeros accederán directamente a octavos de final y los equipos entre el noveno y el vigesimocuarto puesto tendrán que enfrentarse en un play-off para buscar ese mismo objetivo.

Sin relajación para el PSG

El azar no fue benévolo con el defensor del título, el PSG, que tendrá un auténtico camino de obstáculos en esas ocho jornadas, sin ninguna que le permita una teórica relajación.

El año pasado los parisinos evitaron una eliminación prematura en la última jornada y este curso tendrán salidas incómodas a los campos del FC Barcelona, el Bayer Leverkusen, el campeón portugués Sporting de Lisboa y el Athletic Club de Bilbao.

En el Parque de los Príncipes también habrá visitantes con pedigrí: Bayern de Múnich, Newcastle, Atalanta y Tottenham, esos dos últimos los dos vencedores más recientes de la Europa League.

Ninguna de las teóricas cenicientas de las Copas 3 y 4 fue para el equipo de Luis Enrique.

Cara y cruz para los grandes españoles

Los eternos rivales Real Madrid y Barcelona tuvieron suerte desigual, con más dureza para los primeros.

Los blancos tendrán que verse con dos grandes ingleses como Liverpool, con el que ya jugaron en la liguilla de la pasada temporada, y el Manchester City, al que eliminaron en el play-off de acceso a octavos de final.

A ello se suman históricos como Juventus y Benfica, dos equipos de la Ligue 1 francesa (Marsella y Mónaco) y dos desplazamientos a los terrenos del Olympiakos y del lejano Kairat Almaty kazajo.

Para el Barça, el PSG de su ex entrenador Luis Enrique y el campeón mundial Chelsea serán los dos grandes obstáculos. El resto de adversarios (Eintracht, Brujas, Olympiakos, Slavia Praga, Copenhague, Newcastle) parecen más asequibles.

El Atlético de Madrid tendrá que visitar en esa liguilla a dos grandes ingleses (Liverpool y Arsenal), mientras que el Athletic será local ante sus rivales más fuertes (PSG y Arsenal), igual que le ocurrirá al Villarreal (Manchester City y Juventus).

De Bruyne volverá al Etihad

Entre los duelos que deparó este sorteo automatizado destacan algunos cargados de especial significación.

El Nápoles tendrá por ejemplo que visitar al Manchester City, lo que supondrá el regreso del belga Kevin De Bruyne al Etihad Stadium, el estadio donde consiguió sus mayores éxitos, para visitar a un club que abandonó en junio después de diez temporadas.

Las 'cenicientas' se enfrentan El sorteo también deparó un curioso enfrentamiento entre el Kairat Almaty kazajo y el Pafos chipriota, dos de las caras nuevas y consideradas las cenicientas del torneo tras conseguir su clasificación esta semana por sorpresa.

​

​Entre los grandes, el Real Madrid será el único que tenga que viajar hasta Kazajistán para visitar al Kairat Almaty, en un largo viaje de 6.500 kilómetros.

Nueva hora para la final

La final de la competición tendrá lugar en el Puskas Arena de Budapest el 30 de mayo de 2026 y la principal novedad será el horario, ya que pasará de las 9 pm locales a las 18 pm.

El objetivo, según la instancia rectora del fútbol europeo, es "mejorar la experiencia de los días de partido y beneficiar a los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas".

Se pretende también ofrecer "un mejor acceso a los transportes públicos, sobre todo después del partido, y un regreso más seguro desde el estadio" para los aficionados.