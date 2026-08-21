Modernización y esplendor arquitectónico: nuevos planos revelan el alcance del salón de baile en la Casa Blanca y las reformas en el Kennedy Center

Esta imagen, publicada el 14 de agosto de 2026, muestra una representación arquitectónica del salón de baile de la Casa Blanca.HANDOUT / TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO DE COLUMBIA / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 20 de agosto, 2026

Nuevos documentos judiciales presentados ante los tribunales federales de Washington han dejado al descubierto la magnitud y el nivel de detalle de las obras de infraestructura que se llevan a cabo en la Casa Blanca y en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

Según un reporte emitido por la cadena CBS, los expedientes presentados en el marco de litigios activos revelan los avances técnicos en la edificación del nuevo salón de actos presidencial y las resoluciones adoptadas por la junta del complejo cultural.

En el complejo de artes escénicas, cuya junta directiva es presidida por el propio Donald Trump, se aprobó recientemente una resolución para reincorporar la inscripción conmemorativa con el nombre del presidente en la fachada del edificio.

La propuesta técnica contempla la frase "El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas Restaurado y Renovado por el Presidente Donald J. Trump", además de prever la denominación de los jardines y predios exteriores como "Plaza Presidente Donald J. Trump".

La junta acordó postergar la implementación de estas modificaciones al menos hasta el 8 de septiembre.

Paralelamente, los escritos del Departamento de Justicia abordaron la presencia de lonas y andamios en el pórtico principal del centro cultural, aclarando que la cobertura responde a pruebas de filtración de agua y reparaciones en el voladizo del techo, además de resguardar los paneles de mármol de la fachada durante los trabajos de mantenimiento.

Los datos clave de las obras en la capital Financiación privada: El nuevo salón de actos de la Casa Blanca ha recaudado 355 millones de dólares a través de donaciones privadas, sobre un objetivo total de 400 millones. Materiales de alta resistencia: La estructura utiliza hormigón de especificación nuclear, impermeable y de alta densidad, junto a 6,4 millones de libras de varillas de refuerzo y tres millones de libras de acero. Diseño artesanal: Las columnas corintias del edificio fueron elaboradas con piedra caliza de Indiana transportada a Italia para su grabado por artesanos especializados. Medidas de protección: El proyecto integra salas blindadas a prueba de explosiones y balística, un helipuerto para drones en la cubierta e instalaciones médicas avanzadas. Resolución en el Kennedy Center: La junta aprobó reconocer las contribuciones a la restauración mediante una inscripción en la fachada y la designación de los terrenos circundantes como "Plaza Presidente Donald J. Trump".

Un proyecto de ingeniería y alta seguridad en la Casa Blanca

Por su parte, el proyecto del salón de actos en el Ala Este de la Casa Blanca registra un progreso del 65% en su ejecución, respaldado por un equipo de más de 200 trabajadores en turnos extendidos.

De acuerdo con la declaración jurada de Joshua Fisher, director de Administración de la Casa Blanca, la obra cuenta con una financiación privada que ya suma 355 millones de dólares sobre un presupuesto meta de 400 millones.

La estructura, concebida para resistir contingencias de máxima seguridad, incluye cimentaciones a 50 pies bajo tierra, instalaciones médicas, refugios, áreas militares clasificadas y materiales blindados con protección contra impactos y drones.

La obra contempla el uso de 18.000 yardas cúbicas de hormigón de alta densidad —de especificación similar a la utilizada en plantas nucleares—, más de seis millones de libras de varillas de acero y acabados de piedra caliza de Indiana enviada a Italia para ser esculpida en columnas de estilo corintio.

Se prevé que la superestructura alcance su fase final de cerramiento en los próximos meses, consolidando una adición de 50.000 pies cuadrados al complejo de la residencia presidencial.