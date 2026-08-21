El Departamento de Estado autoriza una posible venta de US$4.500 millones a Qatar en medio de la guerra con Irán

Publicado por Joaquín Núñez 20 de agosto, 2026

El Departamento de Estado aprobó una posible venta de equipo militar a Qatar por un valor estimado de 4.500 millones de dólares. Entre otras cosas, la operación incluye hasta cuatro aviones KC-46A Pegasus de reabastecimiento aéreo y un amplio paquete de equipos, repuestos, sistemas defensivos y servicios de apoyo.

La operación fue notificada al Congreso como parte del proceso de Foreign Military Sales (FMS) y no constituye un contrato definitivo, puesto que aún está sujeto a cambios futuros según avancen las negociaciones.

El paquete contempla hasta cuatro KC-46A Pegasus, aeronaves diseñadas para reabastecer de combustible a otras aeronaves durante el vuelo. Además, la operación incluye motores turbofán, sistemas de alerta de radar y contramedidas.

El paquete también contempla sistemas de alerta y protección, entre ellos 10 receptores de advertencia de radar AN/ALR-69A, de los cuales cuatro serían instalados en las aeronaves y seis quedarían como repuestos, además de componentes de los sistemas de contramedidas infrarrojas LAIRCM.

"La venta propuesta aumentará la capacidad de Qatar para hacer frente a las amenazas actuales y futuras al mejorar sus capacidades de defensa y su interoperabilidad con las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados, y al reforzar el papel estratégico de Qatar en la seguridad regional”, señaló la Oficina de Asuntos Político-Militares del Departamento de Estado.

“Qatar no tendrá ninguna dificultad para integrar estos artículos y servicios en sus fuerzas armadas”, añadió.

En cuanto al FMS, es un programa gubernamental que permite a países aliados y socios adquirir equipamiento militar, servicios y entrenamiento estadounidenses mediante acuerdos diplomáticos. El programa es administrado por la Defense Security Cooperation Agency (DSCA), dependiente del Departamento de Guerra, mientras que el Departamento de Estado aprueba cada operación de manera individual, evaluándola caso por caso.

La posible venta se produce en un contexto de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y de creciente tensión en el Golfo Pérsico. Durante el conflicto, Irán ha lanzado ataques contra instalaciones vinculadas con la presencia militar estadounidense en Medio Oriente, entre ellas Al Udeid Air Base, en Qatar.