El FBI registra la casa de Eric Swalwell y confisca sus dispositivos electrónicos en una investigación por presunta agresión sexual

Publicado por Williams Perdomo 20 de agosto, 2026

Agentes del FBI registraron la vivienda del excongresista demócrata Eric Swalwell y se incautaron de dispositivos electrónicos como parte de una investigación federal relacionada con acusaciones de agresión sexual. según una persona familiarizada con el caso.

La información fue confirmada por una persona familiarizada con el caso. De acuerdo con The New York Times, los agentes detuvieron a Swalwell el pasado sábado en el aeropuerto de San Francisco, donde, armados con una orden judicial, se apoderaron de sus dispositivos electrónicos. Al día siguiente, los investigadores registraron su vivienda en Washington, según la fuente consultada por el periódico.

Swalwell, quien representó durante más de una década a dos distritos de California en la Cámara de Representantes, renunció al Congreso en abril después de que varios medios informaran sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada formuladas por varias mujeres, incluida una antigua integrante de su equipo. En ese momento también retiró su candidatura a gobernador de California.

El FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y Swalwell tampoco respondió a los mensajes enviados para conocer su posición sobre la investigación. El registro de su vivienda y la incautación de sus dispositivos de comunicación habían sido reportados previamente este jueves por The Daily Mail.