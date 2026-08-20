El FBI registra la casa de Eric Swalwell y confisca sus dispositivos electrónicos en una investigación por presunta agresión sexual
Los agentes detuvieron al excongresista el pasado sábado en el aeropuerto de San Francisco, donde, armados con una orden judicial, se apoderaron de sus dispositivos electrónicos.
Agentes del FBI registraron la vivienda del excongresista demócrata Eric Swalwell y se incautaron de dispositivos electrónicos como parte de una investigación federal relacionada con acusaciones de agresión sexual. según una persona familiarizada con el caso.
La información fue confirmada por una persona familiarizada con el caso. De acuerdo con The New York Times, los agentes detuvieron a Swalwell el pasado sábado en el aeropuerto de San Francisco, donde, armados con una orden judicial, se apoderaron de sus dispositivos electrónicos. Al día siguiente, los investigadores registraron su vivienda en Washington, según la fuente consultada por el periódico.
Swalwell, quien representó durante más de una década a dos distritos de California en la Cámara de Representantes, renunció al Congreso en abril después de que varios medios informaran sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada formuladas por varias mujeres, incluida una antigua integrante de su equipo. En ese momento también retiró su candidatura a gobernador de California.
El FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y Swalwell tampoco respondió a los mensajes enviados para conocer su posición sobre la investigación. El registro de su vivienda y la incautación de sus dispositivos de comunicación habían sido reportados previamente este jueves por The Daily Mail.
Una investigación federal basada en derechos civiles
Los documentos, publicados este lunes por el Grupo de Trabajo de Transparencia Gubernamental de la Casa Blanca, recogen el contenido de dos entrevistas que Swalwell mantuvo con agentes del FBI en una oficina de campo de Oakland: la primera en mayo de 2015 y la segunda en marzo de 2016. Ambas se realizaron en el marco de una investigación sobre el supuesto papel de Fang Fang en contribuciones ilegales a la campaña del entonces congresista y en la incorporación de pasantes a su oficina.