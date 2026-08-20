Un fuerte sismo de magnitud de 6,7 sacudió el sur de Perú

Publicado por Diane Hernández 20 de agosto, 2026

Un fuerte sismo de magnitud 6,7 sacudió este jueves a las 18H00 GMT varias regiones del sur de Perú, sin que todavía se reporten daños o víctimas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) de acuerdo a la AFP.

El epicentro ocurrió en un distrito de la provincia de Parinacochas, en el sureño departamento de Ayacucho, unos 791 kilómetros al este de la capital Lima, con una profundidad de 66,6 kilómetros de profundidad, según el USGS.

El Instituto Geofísico de Perú estimó una magnitud de 7,2 y una profundidad de 108 kilómetros.

El movimiento se sintió además en Cusco, Arequipa, Ica, Apurímac, entre otros departamentos del sur, según medios locales.

También alcanzó a la capital Lima, aunque con una intensidad leve, constataron periodistas de la AFP.