La extrema izquierda gana terreno en California: Aisha Wahab se impone en la elección especial por el escaño de Swalwell

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de agosto, 2026

La senadora estatal demócrata y socialista de California, Aisha Wahab, ganó este jueves la elección especial para completar el período en la Cámara de Representantes del exrepresentante del mismo partido Eric Swalwell, luego de derrotar a la presidenta de la Junta Directiva del Bay Area Rapid Transit (BART), Melissa Hernandez. Ambas candidatas avanzaron a la elección especial después de terminar en primer y segundo lugar, respectivamente, en las primarias de junio.

Tanto Wahab como Hernández también compiten por el mandato completo de dos años para representar el distrito congresional 14 de California, que abarca partes del condado de Alameda. Lejos de tratarse de unas primarias competitivas, lo cierto es que la candidata de extrema izquierda volvió a imponerse sobre Hernandez por 21 puntos porcentuales, en lo que varios expertos han considerado una ventaja que eventualmente se verá reducida, pero quizás no lo suficiente para terminar imponiéndose en su cara a cara de noviembre, cuando los votantes decidirán quién ocupará durante el mandato completo de dos años el escaño del distrito en la Cámara de Representantes.

Uno de los temas centrales de ambas candidatas fue la política de los Estados Unidos hacia Israel, con Wahab manifestando explícitamente su oposición a que Washington continúe asistiendo de manera incondicional al Estado judío. De hecho, la candidata de extrema izquierda recibió numerosas acusaciones de antisemitismo por diferentes comentarios sobre Jerusalén, e incluso llegó a describir la guerra en Gaza como un “genocidio” que el Gobierno israelí estaba cometiendo contra los palestinos.

Hernández, quien fue apoyada con 2,5 millones de dólares por el super PAC United Democracy Project (UDP), vinculado al Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC), ha tenido una posición claramente opuesta a la de Wahab en relación con el Estado judío, llegando a negarse públicamente a calificar la situación en Gaza como un genocidio y asegurando que Israel contaba con todo el derecho a defenderse tras los ataques terroristas sufridos por parte de la organización terrorista palestina Hamás en suelo judío el pasado 7 de octubre de 2023.