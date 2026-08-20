Un procesado por homicidio obtiene pasaporte con permiso de un fiscal respaldado por Soros y se da a la fuga

Steve Descano, fiscal del estado para el condado de Fairfax, Virginia.Crédito: Will Schermerhorn-fairfaxcounty.gov

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 19 de agosto, 2026

Un severo escándalo sacude al sistema de justicia del condado de Fairfax, en Virginia, tras confirmarse la fuga del país de Abdulloi Doniyor Toshpulodzoda, un ciudadano procedente de Tayikistán imputado por el asesinato de su arrendador, Mohammad Hemmatian.

El procesado abandonó el territorio estadounidense tras obtener un pasaporte con la anuencia de la Fiscalía encabezada por el fiscal progresista Steve Descano, figura respaldada financieramente por el multimillonario George Soros.

Toshpulodzoda, quien ingresó a Estados Unidos durante la administración de Barack Obama y posteriormente violó sus términos de permanencia, había sido declarado no culpable por razón de insanidad mental (NGRI) tras admitir el crimen.

Pese a estar bajo supervisión del Instituto de Salud Mental del Norte de Virginia (NVMHI) en Falls Church, se le otorgaron permisos extraordinarios de salida.

En mayo de 2024, una solicitud conjunta del fiscal adjunto Claiborne Richardson y la defensa del acusado autorizó un traslado escoltado a Washington DC para tramitar documentación ante la embajada de su país.

Meses después, en julio, durante un segundo pase para pernoctar en un apartamento financiado por un programa de vivienda del condado de Fairfax, Toshpulodzoda se dirigió al Aeropuerto Internacional Dulles y abordó un vuelo hacia Dushanbe, capital de Tayikistán, haciendo escala en Turquía.

Indignación ante la pasividad judicial y fallas en la supervisión

El hecho desató duras críticas hacia la gestión de Descano por su política procesal en casos que involucran a inmigrantes y delincuentes violentos. El exprocurador general de Virginia, Jason Miyares, calificó la actuación del fiscal como inaceptable.

"Un juez dijo que no, pero las autoridades de Virginia dijeron que sí de todos modos", declaró Miyares.

"Steve Descano respaldó que un hombre violento e internado, acusado de matar a su arrendador, obtuviera un pasaporte. La solicitud de pasaporte debería haber sido una alarma de incendio de cinco alarmas, pero en cambio fue ignorada y se le permitió salir de una instalación mental y huir del país. Esto es un nivel inconsciente de incompetencia", agregó.

Por su parte, un portavoz de la oficina de Descano confirmó que los fiscales "no se opusieron" al viaje escoltado para conseguir la documentación consular, aunque sostuvieron que en las audiencias judiciales ordinarias mantuvieron su postura de oponerse a la liberación comunitaria definitiva.

La oficina remitió mayores explicaciones al Departamento de Salud Conductual de Virginia, desde donde argumentaron leyes de privacidad para no dar detalles sobre la concesión de permisos.

Datos clave del caso El imputado: Abdulloi Doniyor Toshpulodzoda, ciudadano de Tayikistán que ingresó a EEUU bajo la administración Obama y sobrepasó su estatus legal. El crimen: Admitió el homicidio de su arrendador, Mohammad Hemmatian, pero fue declarado "no culpable por razón de insanidad mental" (NGRI) e internado en un hospital psiquiátrico de Virginia. El permiso clave: El 29 de mayo de 2024, la Fiscalía de Fairfax y la defensa solicitaron conjuntamente un pase para que viajara a Washington DC a renovar su pasaporte en la embajada tayika. La fuga: En julio obtenía un segundo pase de comunidad en un apartamento del programa del condado; caminó hasta el Aeropuerto Internacional Dulles y voló a Dushanbe vía Turquía. Financiamiento político: El fiscal de distrito Steve Descano ha recibido cientos de miles de dólares en sus campañas locales por parte del financista demócrata George Soros.

Órdenes de deportación y orden de captura activa

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se precisó que la salida de Toshpulodzoda constituyó el "cumplimiento final de su orden de remoción", emitida por un juez de inmigración el pasado 24 de junio.

No obstante, ante la fuga no planificada del sistema de salud estatal, las autoridades de Virginia han emitido una orden de arresto en caso de que el individuo intente reingresar a territorio estadounidense.

La organización civil Virginians for Safe Communities criticó con dureza lo sucedido calificando al sistema de justicia local de "broma", mientras diversos analistas señalan la gravedad de que un individuo diagnosticado con serios desequilibrios y procesado por un crimen de sangre haya logrado eludir la custodia pública con facilidades administrativas concedidas por la propia Fiscalía.