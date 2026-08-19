Trump nomina a Heidi Overton para dirigir la FDA

Publicado por Williams Perdomo 19 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump anunció que nomina a la doctora Heidi Overton para ocupar la dirección de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), en sustitución del actual liderazgo interino de la agencia.

Trump comunicó la decisión este miércoles a través de una publicación en redes sociales, en la que elogió el trabajo de Overton dentro de su Administración.

"Heidi ha sido una figura clave en mi Administración, donde ha trabajado directamente con el Secretario Kennedy, el Dr. Oz y su equipo para impulsar la Agenda de Salud más transformadora de la historia", escribió el presidente en las redes sociales.

En ese sentido, Trump sostuvo que Heidi "es conocida por abordar los problemas más complejos y brindarme soluciones que benefician al país".

Overton es médica y actualmente ocupa un cargo relacionado con la política interna de la Casa Blanca, desde donde participa regularmente en reuniones informativas con Trump sobre distintos asuntos de salud.

La doctora, recordó NBC, estuvo junto al presidente a principios de este mes durante el anuncio de una orden ejecutiva destinada a reducir el número de vacunas infantiles recomendadas de manera universal. En aquella ocasión, Overton instó a los estados gobernados por demócratas a adoptar las recomendaciones de la Administración, que calificó como recomendaciones de máximo prestigio.