El Gobierno interino de Venezuela se desmarca de Nicolás Maduro y no plantea su liberación en las negociaciones con la oposición

Publicado por Williams Perdomo 19 de agosto, 2026

El Gobierno venezolano de Delcy Rodríguez no mencionó la liberación de Nicolás Maduro, preso en una cárcel estadounidense, durante las cinco sesiones de negociación con la oposición -y en la que participa Estados Unidos- celebradas este mes.

La información se dio a conocer por varias personas que participaron en las conversaciones y hablaron con el Financial Times.

En ese sentido, la ausencia de cualquier demanda relacionada con Maduro supone un cambio respecto a la posición que Rodríguez había mantenido tras la captura y traslado del dictador y su esposa, Cilia Flores, a Estados Unidos en enero.

Rodríguez calificó entonces la operación estadounidense como un caso de vil agresión, mientras que su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que no descansaría hasta conseguir la liberación de Maduro, quien permanece bajo arresto en una cárcel de Brooklyn y enfrenta cargos relacionados con narcotráfico.

Sin embargo, según las personas presentes en las negociaciones consultadas por el Financial Times, la liberación de Maduro y Flores ni siquiera fue planteada durante las conversaciones, que concluyeron la semana pasada.

“Maduro y Flores simplemente no existen en la mesa de negociaciones”, dijo una figura de la oposición. “Los han borrado de la historia”, agregó.

De acuerdo con la información, las negociaciones estuvieron enfocadas principalmente en establecer pasos hacia una nueva elección presidencial y abordar la recuperación del país tras los terremotos registrados en junio.