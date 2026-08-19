Congresistas demócratas de Texas piden a seis ciudades romper sus acuerdos con el ICE

Publicado por Williams Perdomo 19 de agosto, 2026

Los congresistas demócratas de Texas Joaquín Castro y Greg Casar pidieron este miércoles a seis ciudades del condado de Bexar que pongan fin a sus acuerdos 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Castro y Casar realizaron una conferencia de prensa -recogida por Breitbart- en San Antonio, donde Castro afirmó que estos acuerdos han provocado supuestos perfiles raciales en Bexar County y en otras partes del país, y criticó que conviertan a policías locales en agentes federales de inmigración.

Las seis ciudades de Bexar County que han suscrito acuerdos 287(g) son Hollywood Park, China Grove, St. Hedwig, Balcones Heights, Sandy Oaks y Von Ormy. Todas participan bajo el modelo Task Force, uno de los tres tipos de acuerdos contemplados en el programa.

El modelo Task Force permite que agentes policiales locales, después de recibir capacitación, puedan preguntar durante sus patrullajes rutinarios sobre el estatus de ciudadanía de las personas con las que entran en contacto. La autoridad otorgada bajo el programa 287(g) también permite a los agentes acceder a bases de datos de ICE y detener a personas que consideren que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa, Castro sostuvo que uno de los motivos por los que los municipios suscriben estos acuerdos es financiero:

“Creo que una de las principales razones por las que lo hacen es que están tratando de equilibrar sus presupuestos con este dinero, ya que reciben fondos por cada oficial que se capacita para llevar a cabo esta colaboración con ICE”.

Castro también lanzó duras críticas contra ICE y la Administración Trump. El legislador ha cuestionado la reapertura del South Texas Family Residential Center, utilizado para alojar a familias que esperan su expulsión de Estados Unidos. Según Breitbart, el congresista ha visitado las instalaciones al menos siete veces desde su reapertura y ha pedido su cierre, alegando negligencia médica y condiciones deficientes en la alimentación.