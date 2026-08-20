"No soy una especialista en seguridad nacional": cuestionan a Darline Graham por una respuesta en el debate contra Ralph Norman

Publicado por Joaquín Núñez 19 de agosto, 2026

Darline Graham Nordone recibió diversas críticas por una respuesta durante su debate con Ralph Norman antes de la segunda vuelta en Carolina del Sur. Ante una pregunta sobre China, Taiwán y el interés estratégico de Estados Unidos, la senadora interina dijo que la seguridad nacional no era su especialidad. La frase no tardó en volverse viral en las redes sociales y no tardó en provocar cuestionamientos de ambos sectores.

El 11 de agosto, la senadora interina y el congresista avanzaron a una segunda vuelta para definir al nominado republicano al Senado. Graham Nordone obtuvo el 32% contra el 26% de Norman. Ambos se medirán mano a mano el 25 de agosto.

El pasado martes, ambos candidatos protagonizaron el primer debate de antes de las elecciones. Si bien hablaron de una diversidad de temas, lo más comentado fue una respuesta de Graham Nordone a la siguiente pregunta de la moderadora Greta Van Susteren: "Senadora, ¿son Taiwán y el Mar de China Meridional cuestiones de seguridad nacional para Estados Unidos? De ser así, ¿por qué?”.

"Voy a ser completamente honesta. No soy una especialista en seguridad nacional y no estoy tan informada sobre estos temas. Pero apoyo a las Fuerzas Armadas. Mi hermano estuvo 33 años en la Fuerza Aérea, así que haré todo lo que esté a mi alcance para apoyar a las Fuerzas Armadas. Mi padre estuvo en el Ejército. No soy una política experimentada en esto; la seguridad nacional no es lo mío ni mi área de especialización. Pero sí apoyo a las Fuerzas Armadas", respondió Graham Nordone.

Segundos después, el congresista Norman respondió la pregunta de la siguiente manera: Taiwán es un aliado indiscutible. Y, ya sabes, tenemos una relación comercial con ellos que es beneficiosa para Estados Unidos. (...) Así que lo que el presidente está haciendo bien es permitir que Taiwán se defienda de China".

Además, afirmó que China ya habría actuado sobre Taiwán si el Salón Oval estuviese actualmente ocupado por un presidente demócrata.

Tras el debate, la senadora aclaró sus dichos en la sala de prensa donde sostuvo que la prioridad deben ser los habitantes de Carolina del Sur.

Lluvia de críticas a Darline Graham tras el debate

Tras el debate, diversas voces demócratas y republicanas apuntaron contra Graham por su viral respuesta durante el debate.

Una de las críticas vino de parte de Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y excandidata presidencial en 2024. "Lindsey Graham estaba bien informado sobre la seguridad nacional de Estados Unidos. Darline Graham admite que ella no lo está. Esto no es algo que se hereda. Y es fundamental en el Senado de EEUU", escribió la republicana en su cuenta de X.

Para Shermichael Singleton, estratega y comentarista político republicano, la senadora desperdició una gran oportunidad para esquivar la pregunta de forma inteligente.

Ella (Graham Nordone) habló mucho sobre el costo de vida. Si yo la estuviera preparando para este debate, le habría dicho: ‘Mira, si surge esta pregunta, este es un gran momento para redirigir la conversación y decir: “Los estadounidenses están preocupados por los miles de millones de dólares que estamos gastando en todo el mundo mientras tienen dificultades económicas en casa'. (...) Ese habría sido un giro brillante. Pero, en cambio, obtuvimos lo que vimos, lo que considero un error terrible", expresó en la pantalla de CNN.

"Honestamente, esto debería ser motivo de descalificación", escribió por su parte David Axelrod, exasesor principal del presidente Barack Obama.

En la misma línea que Axelrod habló la presentadora conservadora Megyn Kelly: "'Lo siento', dijo ella. Sé que solo está sustituyendo a alguien, pero eso es motivo de descalificación, ¿no es así?”. "Me avergüenza esa respuesta. En realidad, no es exactamente culpa suya, aunque sí aceptó el nombramiento", continuó.