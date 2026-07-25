Donald Trump ordena instalar carteles de advertencia frente al Smithsonian por presentar "información inexacta"

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 24 de julio, 2026

En un nuevo capítulo de la batalla por la preservación de la memoria histórica y los valores fundacionales de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump ordenó este viernes la instalación de carteles de advertencia en los accesos públicos al Museo Nacional de Historia Americana, perteneciente a la Institución Smithsonian.

La disposición oficial busca informar a los visitantes sobre lo que la administración califica como "información inexacta presentada en el museo".

La orden ejecutiva se fundamenta en los hallazgos de un informe elaborado por la Casa Blanca y dado a conocer el pasado 4 de julio, en el cual se concluyó que la institución "no es de confiar para contar la historia de América con honestidad y de una manera que resulte inspiradora, unificadora y digna de nuestra gran república".

La medida amplía la directiva firmada por el mandatario en marzo de 2025, orientada a revisar el financiamiento federal de programas que promuevan la ideología de género, el revisionismo o posturas divisivas.

Críticas a la agenda de justicia social en las exhibiciones

En el texto de la orden firmada este viernes, el presidente sostuvo que la cúpula directiva del complejo ha alejado a la entidad de su misión original. Según la Casa Blanca, las autoridades del Smithsonian han dejado de presentar la trayectoria del país como una herencia común para convertirla en un instrumento político.

"La directiva del Smithsonian no presenta la historia americana como una herencia nacional compartida que deba ser enseñada y celebrada, sino que ve la historia americana como una 'herramienta principal' para promover ideas de justicia social y la transformación radical de nuestra sociedad", escribió el mandatario, añadiendo que la administración del museo "no es de confiar para contar la historia de América con honestidad y gratitud".

Para ejecutar la medida, el gobierno instruyó al secretario del Interior, Doug Burgum, a coordinar con el Servicio de Parques Nacionales la colocación de "señalización temporal a lo largo de las aceras y pasarelas mantenidas por el NPS que utiliza el público para acceder al museo".

Estos avisos orientarán a los visitantes hacia fuentes y recursos con "información precisa sobre la historia de Estados Unidos".

La respuesta de las autoridades del museo y el debate por los fondos públicos

Ante la difusión de la orden ejecutiva, la Institución Smithsonian declinó hacer comentarios oficiales este viernes.

No obstante, en una comunicación previa enviada a la cadena NBC News, el secretario del Smithsonian, Lonnie Bunch, defendió el trabajo del organismo argumentando que el informe de la Casa Blanca "no es una caracterización justa del trabajo y la totalidad del Museo Nacional de Historia Americana".

Bunch afirmó que la labor de la entidad se mantiene centrada en la "precisión y un compromiso inflexible para contar la historia completa de América", guiada por la "independencia, la exactitud y la integridad".

Pese a la postura del museo, la orden presidencial instruye al Departamento del Interior, a la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) y a la Administración de Servicios Generales (GSA) a utilizar "todas las autoridades disponibles" para garantizar el cumplimiento de las políticas gubernamentales y la transparencia en los espacios financiados por los contribuyentes.