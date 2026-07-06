Cuba, de nuevo sin luz: tercer apagón general en seis meses

Apagón general en La Habana (Cuba) en junio de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 6 de julio, 2026

La dictadura de Miguel Díaz-Canel informó este lunes de un nuevo apagón en Cuba que afectó a todo el país.

Es el tercero que se produce en los últimos seis meses.

La Unión Eléctrica de Cuba, órgano que depende del Ministerio de Energía y Minas, detalló en un comunicado que está investigando las causas de "una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional", dejando a unas 9,6 millones de personas sin luz.

En un principio, la Unión Eléctrica de Cuba no dio más detalles al respecto.

Este último apagón se produce en medio de la operación de la Administración Trump por acabar con la dictadura para establecer un orden democrático en el país insular y dar prosperidad y estabilidad a los cubanos.

Además de ser el tercer apagón general de los últimos seis meses, es el octavo que se produce desde 2024, según informó AFP.