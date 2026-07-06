Terremotos en Venezuela: el saldo de muertos asciende a 3.535

Un grupo de rescatistas trabaja sin descanso tras los terremotos que arrasaron Venezuela AFP PHOTO / MIAMI FIRE-RESCUE DEPARTMENT .

Publicado por Alejandro Baños 6 de julio, 2026

El balance de muertos causados por los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter que azotaron Venezuela la semana pasada ascendió a 3.535.

Los sismos afectaron a ciudades como Caracas o La Guaria. Además, se notaron en países cercanos como Colombia, Aruba o Curazao.

Según informó AFP, el régimen venezolano notificó este lunes la defunción de 3.535 personas, 193 más que en el balance del domingo.

Además, 16.740 personas continúan heridas, sin haber sido especificados los grados de gravedad.

Se desconoce la cifra exacta de desaparecidos.