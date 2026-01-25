Trump aprueba declaraciones de emergencia en múltiples estados afectados por la tormenta invernal

Publicado por Luis Francisco Orozco 25 de enero, 2026

El presidente Donald Trump aprobó declaraciones de emergencia para múltiples estados afectados por la tormenta invernal Fern. Trump aprobó las declaraciones para Luisiana, Arkansas, Misisipi, Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Kentucky, Indiana y Virginia Occidental. El presidente hizo el anuncio en Truth Social mientras numerosas partes a lo largo y ancho del país experimentan condiciones climáticas extremas, como lluvia helada, aguanieve y nieve. La tormenta ahora se extiende a lo largo de 2.000 millas y está impactando a 20 estados.

“He aprobado declaraciones de emergencia para Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Indiana y Virginia Occidental. Estamos trabajando de cerca con FEMA, los gobernadores y los equipos estatales de manejo de emergencias para garantizar la seguridad de todos. ¡Manténganse a salvo y abrigados!”, escribió el mandatario republicano.

La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, manifestó estar agradecida por la ayuda de Trump y de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem. “Ya hemos desplegado recursos estatales en todo Arkansas y, con este apoyo federal adicional, tendremos mayor capacidad para asistir a los habitantes de Arkansas que lo necesiten”, afirmó Sanders.

Interrupciones en los viajes e impactos en la infraestructura

La enorme tormenta invernal ha provocado interrupciones generalizadas en los viajes en todo el país, con más de 15.000 vuelos comerciales cancelados hasta el lunes y otros 8.792 vuelos retrasados. Los principales centros de transporte se han visto gravemente afectados, incluido el Aeropuerto Internacional Dallas–Fort Worth, que reportó más de 1.400 cancelaciones, y el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, que registró más de 400 retrasos. Las peligrosas condiciones en las carreteras también han provocado múltiples accidentes de camiones articulados en la autopista interestatal 44 en Misuri, complicando aún más los desplazamientos en la región.

La infraestructura eléctrica ha sufrido una presión significativa a medida que el hielo y la nieve continúan cubriendo amplias zonas del país. En Luisiana, los cortes de energía se dispararon a medida que la lluvia helada cubría líneas eléctricas y carreteras, obligando a las compañías de servicios públicos a trabajar sin descanso para restablecer el servicio. Varias municipalidades a lo largo de la trayectoria de la tormenta han instado a los residentes a permanecer en sus hogares y evitar viajes no esenciales debido a las peligrosas condiciones.

Nevadas generalizadas y declaraciones de emergencia

La nieve de la histórica tormenta invernal ahora se extiende por más de 1.500 millas, desde Nuevo México hasta Virginia Occidental. Comunidades tan distantes como Ruidoso, Nuevo México, y Beckley, Virginia Occidental, están reportando simultáneamente nevadas del mismo sistema. Por su parte, Alexandria, Virginia, declaró una emergencia por nieve mientras las autoridades locales se movilizaban para despejar carreteras y garantizar que los vehículos de emergencia pudieran operar con seguridad.

El gobernador de Indiana, Mike Braun, declaró un estado de emergencia a nivel estatal antes de la llegada de la tormenta, citando pronósticos de fuertes nevadas, frío extremo y condiciones peligrosas para los viajes. Con la declaración de Indiana, el número total de estados bajo estatus de emergencia ha ascendido a 20 en todo el país, a medida que la tormenta continúa expandiéndose e intensificándose.