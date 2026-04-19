Iowa: Varios heridos por tiroteo en un campus universitario, según la policía

Publicado por Israel Duro 19 de abril, 2026

La policía informó que varias personas resultaron heridas en un tiroteo en la Universidad de Iowa en la madrugada de este domingo, aunque por el momento no se han realizado detenciones. La universidad había emitido una alerta en la madrugada, reportando disparos de armas de fuego en las proximidades del campus, un área popular por su vida nocturna.

"El Departamento de Policía de Iowa está investigando un tiroteo ocurrido este domingo", señalaron las autoridades locales en un comunicado. Según esa nota "no ha habido arrestos".

"Por el momento, varias víctimas han sido trasladadas a hospitales de la zona para ser atendidas por las heridas sufridas en el tiroteo", acotó la policía. En su alerta, la universidad había indicado que había "víctimas confirmadas" en el tiroteo, sin proporcionar más detalles sobre los afectados.

La universidad también había pedido a la gente que evitara la zona y "se mantuviera vigilante".

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