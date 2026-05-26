¿Fin de la tregua en Oriente Medio? El Ejército de EEUU bombardea posiciones en Irán tras detectar amenazas inminentes

Un buque iraní anclado mientras una pequeña lancha motora pasa cerca, en el Estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 2 de mayo de 2026.Amirhossein Khorgooei / ISNA / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 25 de mayo, 2026

Las fuerzas armadas de los Estados Unidos llevaron a cabo una serie de ataques selectivos contra objetivos militares en el sur de Irán, específicamente en la localidad costera de Bandar Abbás y las zonas próximas al Estrecho de Ormuz.

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó este lunes que las operaciones se ejecutaron estrictamente en una dinámica de autodefensa para neutralizar amenazas directas de las fuerzas navales del régimen islámico contra el despliegue norteamericano en la región.

El capitán de navío Tim Hawkins, portavoz del CENTCOM, detalló el alcance de la incursión precisando que las acciones de represalia armada incluyeron la destrucción de "sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas".

Medios de Teherán, por su parte, reportaron haber escuchado fuertes detonaciones en la periferia de la ciudad portuaria, mientras que la agencia oficial Mehr matizó el impacto señalando que la situación se encontraba bajo control de los efectivos iraníes.

Firmeza operativa en medio del cese al fuego

A pesar de la contundencia de la acción militar, las autoridades de defensa precisaron que no se ha modificado el estatus del cese al fuego temporal pactado entre Washington y Teherán en el mes de abril.

"El Comando Central de los EEUU continúa defendiendo a nuestras fuerzas mientras mantiene la moderación durante el cese al fuego en curso", puntualizó Hawkins, evidenciando que la Casa Blanca no tolerará provocaciones logísticas que pongan en riesgo las rutas de comercio internacional ni la integridad de sus tropas.

La reactivación del uso de la fuerza coincide con un escenario de estancamiento en las conversaciones bilaterales para finalizar formalmente las hostilidades. La paralización del tránsito por el Estrecho de Ormuz, derivada del bloqueo decretado por Irán en respuesta a las ofensivas aéreas de finales de febrero, mantiene bajo fuerte presión el mercado mundial de hidrocarburos, elevando los costos de los combustibles a nivel internacional.

Las perspectivas de una resolución diplomática inmediata se enfriaron tras las declaraciones emitidas por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.

La representación de la dictadura islámica reconoció avances parciales en el borrador de paz, pero enfatizó la distancia entre las partes. "Es cierto que hemos llegado a conclusiones sobre una gran parte de los problemas, pero nadie puede afirmar que la firma de un acuerdo sea inminente", declaró Baghaei ante las cadenas estatales locales.

El ultimátum de Trump sobre el material atómico

La fricción en la mesa de diálogo radica principalmente en las exigencias fijadas por el presidente Donald Trump respecto al programa nuclear persa.

El mandatario estadounidense exigió que los inventarios de uranio altamente enriquecido que posee el país islámico sean erradicados o destruidos bajo supervisión externa antes de proceder con el levantamiento de las sanciones económicas y el bloqueo de puertos.

A través de sus plataformas digitales, Trump fijó los lineamientos inamovibles de la Casa Blanca sobre este material de alta peligrosidad, señalando que el arsenal "será entregado de inmediato a los Estados Unidos para ser traído a casa y destruido o, preferiblemente, en conjunción y coordinación con la República Islámica de Irán, destruido en el lugar o, en otra ubicación aceptable, con la Comisión de Energía Atómica, o su equivalente, siendo testigo de este proceso y evento".

Fuentes del Ejecutivo aclararon que este requerimiento no constituye una variación en la estrategia, sino la ratificación de los términos transmitidos desde el primer día a los delegados en Doha.

El mandatario también ha sugerido condicionar la paz a que naciones como Arabia Saudita y Qatar se sumen a los Acuerdos de Abraham para normalizar nexos con Israel, un movimiento estratégico orientado a blindar la seguridad regional y complacer a los sectores más firmes de la bancada republicana frente a las amenazas del islamismo.