Las autoridades mantienen el operativo de búsqueda contra el asesino de Charlie Kirk tras liberar a dos sospechosos

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de septiembre, 2025

Las autoridades estadounidenses anunciaron este miércoles que la cacería humana para capturar al asesino del activista conservador Charlie Kirk se mantiene en curso, luego de que dos personas consideradas sospechosas en el atentado contra el fundador de Turning Point USA fueran posteriormente liberadas. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Pública de Utah explicó que dejaron libres a ambos sospechosos tras determinar que ninguno tiene “vínculos actuales con el tiroteo”.

Si bien el departamento detalló en su comunicado que una de las personas fue acusada de obstruir a la policía de la Universidad de Utah —lugar en el que ocurrió el atentado contra Kirk—, no explicaron los motivos por los cuales las dos personas fueron consideradas sospechosas y eventualmente detenidas por las autoridades. “Hay una investigación y una cacería humana en curso para dar con el tirador”, indicó la institución.

El director del FBI, Kash Patel, había informado a través de su cuenta de X sobre la detención de uno de los sospechosos del asesinato de Kirk, añadiendo que anunciaría la actualización del caso. Una hora más tarde, Patel publicó otro tuit en el que dijo que la agencia había decidido dejarlo ir tras haberlo interrogado. “El sospechoso bajo custodia ha sido liberado tras un interrogatorio por parte de las fuerzas del orden. Nuestra investigación continúa y seguiremos difundiendo información en aras de la transparencia”, señaló Patel.

Un solo disparo y una sola víctima

En una rueda de prensa, el comisionado del Departamento de Seguridad Pública, Beau Mason, comentó que quienes codirigirán la investigación criminal serán tanto dicha agencia como el FBI. Asimismo, Mason explicó que el departamento ha calificado el caso como un “ataque dirigido”, e incluso señaló que se cree que el sospechoso habría disparado contra el joven activista conservador desde el techo de un edificio, añadiendo que solo se efectuó un disparo y que Kirk fue la única víctima.

De igual forma, el comisionado explicó que las autoridades estatales mantienen actualmente numerosas escenas del crimen activas, “basadas en el lugar donde la víctima recibió el disparo, así como en las ubicaciones por donde se desplazaron el sospechoso y la víctima”.