Se realizó la primera audiencia sobre el estado de salud mental del expresidente Biden y el "encubrimiento" de la situación

Publicado por Vanessa Vallejo 18 de junio, 2025

Los republicanos han iniciado sus investigaciones y audiencias para intentar comprobar si el expresidente Joe Biden realmente estaba al mando durante sus cuatro años en la Administración. Hoy se realizó la primera audiencia sobre la salud mental del expresidente.

"Incapaz de servir: Cómo el encubrimiento de Biden puso en peligro a Estados Unidos y socavó la Constitución", fue el título de la audiencia que tuvo lugar en el Comité Judicial del Senado. Ninguno de los testigos hizo parte de la Administración Biden y el objetivo principal de la sesión fue buscar mecanismos para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir en el país.

Los republicanos invitaron a tres testigos: Theodore Wold, exfuncionario de la administración Trump; Sean Spicer, exsecretario de prensa del presidente Trump; y John Harrison, académico especializado en derecho constitucional.

Mientras tanto, los demócratas no llevaron a ningún testigo y no asistieron a la audiencia, asegurando que las acusaciones sobre este tema no contribuyen al país. El único demócrata presente fue el senador Dick Durbin, quien afirmó que el Senado debería estar debatiendo temas como la cumbe del G7 enn vez de las acusaciones al expresidente.

Sin embargo, para los republicanos, el asunto es de suprema importancia e incluso podría tratarse de delitos cometidos por el círculo más cercano al presidente Biden. El Senador Ted Cruz aseguró que la Administración Biden "podría pasar a la historia como el fraude constitucional más descarado de la historia estadounidense".

Los tres testigos estuvieron de acuerdo en que si miembros del equipo del presidente firmaron documentos sin el conocimiento de Joe Biden, deberían ir ante el Congreso y ser sujetos a una investigación.

El polémico uso del autopen

Theodore Wold, quien es director del Proyecto de Estado Administrativo del Claremont Institute’s Center for the American Way of Life, utilizó su discurso de apertura para señalar varios datos relevantes sobre uso del autopen durante la Administración biden.

"Se utilizaron al menos tres firmas diferentes con autopen durante su mandato. En junio de 2022, la Casa Blanca de Biden comenzó a utilizar el autopen para firmar órdenes de clemencia y órdenes ejecutivas. A partir de entonces, su uso se disparó. Descubrimos que, de las 51 órdenes de clemencia emitidas durante la presidencia de Biden, más de la mitad (32 en total) se firmaron con un autopen".

Otro asunto tratado durante la audiencia fue la importancia de pedir récords a la Administración Biden, que prueben que el presidente sí estaba al tanto de todo lo que se firmó con el autopen. Wold dijo lo siguiente: "Revisamos la agenda del presidente Biden en sus medios de comunicación públicos y no encontramos ningún registro de que el presidente Biden aprobara personalmente estas acciones, como una declaración del propia presidente a la prensa".

Además añadió que: "Descubrimos que la Casa Blanca de Biden utilizó el autopen para estampar la firma del presidente Biden en órdenes de clemencia y órdenes ejecutivas mientras el propio presidente se encontraba en Washington, D.C. durante al menos parte del día y, por lo tanto, presumiblemente disponible para firmar importantes órdenes ejecutivas".

Sobre este asunto, el Senador Cruz destacó cómo progresivamente la Administración Biden incrementó el uso del autopen hasta llegar a firmar todas las órdenes con el dispositivo. "En 2023, Biden emitió 24 órdenes ejecutivas, 16 de ellas con firma automática. En 2024, Biden emitió 19, 14 de ellas con firma automática. En 2025, Biden emitió 14 órdenes ejecutivas, todas con firma automática", dijo el republicano.

Las consecuencias

Si los republicanos efectivamente logran comprobar que el expresidente Biden no estaba al tanto de los documentos firmados con el autopen, una de las preguntas más importantes es qué pasa con esas órdenes. Al respecto Wold aseguró que si el presidente no tenía conocimiento, las autorizaciones, órdenes ejecutivas e indultos, no serían legalmente vinculantes.

Otra de las principales preocupaciones de los republicanos es qué hacer hacia el futuro para prevenir una situación similar. Esto dijo el profesor John Harrison cuando le preguntaron al respecto de la posibilidad de usar un impeachment para abordar este tipo de situaciones: "Actualmente existe la duda de si el proceso de impeachment, y esto se remonta a mucho tiempo atrás, es una forma de abordar la incapacidad en lugar de la mala conducta. Claramente, está dirigido principalmente a la mala conducta".

Harrison recomendó a los senadores lo siguiente: "Creo que si los miembros del Congreso están considerando una enmienda constitucional adicional, y tal vez deberían hacerlo, deberían considerar adaptar el proceso de juicio político a la incapacidad, que, como dije, actualmente no está claro si se utiliza correctamente en esas situaciones, o crear otro proceso político para abordar la incapacidad presidencial si los legisladores consideran que el proceso político previsto en las secciones tres y cuatro de la Enmienda 25 es inadecuado".

La Enmienda 25 establece el proceso para retirar a un presidente si se considera que no tiene la capacidad para cumplir con sus funciones, pero ese camino requiere que el vicepresidente y el Gabinete reconozcan el problema y actúen. Los republicanos quieren trabajar en nuevas formas para evitar que, aún si el equipo del presidente está ocultando su estado de salud, se pueda ejercer control sobre la situación.

Esta audiencia fue solo el inicio de una serie de varias que realizarán los republicanos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. En las siguientes audiencias varios miembros de la Administración Biden tendrán que testificar, entre ellos Karine Jean-Pierre, la exsecretaria de prensa del expresidente.