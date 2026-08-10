Encuesta: la mayoría de los estadounidenses está a favor de una mayor supervisión de las empresas de redes sociales

Publicado por Nicholas Ballasy - Just The News 10 de agosto, 2026

La mayoría de los estadounidenses cree que las empresas de redes sociales deberían estar sujetas a una mayor supervisión gubernamental, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos que pone de manifiesto una amplia preocupación por los efectos de estas plataformas en los niños y adolescentes.

La encuesta reveló que el 61 % de los estadounidenses apoya una mayor supervisión de las empresas de redes sociales. El apoyo trasciende las líneas partidistas, ya que la mayoría tanto de republicanos como de demócratas respalda un mayor control.

Los estadounidenses también expresaron un firme apoyo a las medidas destinadas a limitar el acceso de los jóvenes a las plataformas de redes sociales. Dos tercios de los encuestados se mostraron a favor de exigir a las empresas que utilicen tecnología de verificación de la edad para impedir que los menores de 16 años accedan a sus servicios.

La preocupación por el impacto de las redes sociales en los niños era generalizada. El 85 % de los encuestados afirmó que las redes sociales pueden ser adictivas para los niños, mientras que una amplia mayoría también asoció el uso de las redes sociales con posibles efectos nocivos para la salud mental de los jóvenes.

Al mismo tiempo, muchos estadounidenses siguen disfrutando del uso de estas plataformas. El 70 % de los encuestados afirmó que considera que las redes sociales son divertidas, mientras que el 52 % reconoció que cree que dedica demasiado tiempo a utilizarlas.

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