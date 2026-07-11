España vence a Bélgica sobre la hora con un gol de Mikel Merino y desafía a la imparable Francia en semifinales

Publicado por AFP 10 de julio, 2026

En la ciudad de las estrellas, y a pocos kilómetros de Hollywood, España derrotó 2-1 este viernes a Bélgica en unos cuartos de final inesperadamente igualados y se clasificó para las semifinales del Mundial 2026, donde la espera la intratable Francia, que ayer venció sin inconvenientes a Marruecos.

La vigente campeona de Europa sació su hambre de gloria: desde su único título mundialista, conquistado en 2010, no alcanzaba unas semifinales, una instancia que anteriormente solo había disputado en Brasil 1950 (aunque no eran técnicamente unas semifinales) y, justamente, el Mundial de Sudáfrica.

El equipo de Luis de la Fuente ha logrado al menos silenciar a los críticos tras un comienzo dubitativo en Norteamérica, y lo ha conseguido con más sufrimiento de lo esperado, con una nueva diana in extremis de Mikel Merino.

"Este es el carácter del equipo, que siempre adoptamos. Reitero mi orgullo hacia un equipo tan comprometido, con tantas ganas de mejorar", dijo el DT justo al término del cotejo.

La sensación cardíaca, sin embargo, puede multiplicarse en su siguiente parada.

Tras despachar a los belgas, que jugaban sus primeros cuartos desde Rusia 2018, cuando acabaron terceros, España disputará un partido que perfectamente pudo haber sido la final de la primera Copa del Mundo de 48 equipos: ante la todopoderosa Francia de Kylian Mbappé.

Fabián Ruiz, quien reemplazó a Pedri en el XI, puso a soñar a la Roja a la media hora de juego en el despampanante SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles, al embocar un rebote dejado por Thibaut Courtois ante un remate de Dani Olmo.

Bajo las gigantescas pantallas digitales del recinto californiano, Charles De Ketelaere mantuvo su racha goleadora con un cabezazo poco después (41'), ganándole el duelo al central culé Pau Cubarsí.

La venganza se sirve fría

Pero, homenajeando su pasado sufrido, la selección española quebró las gargantas de la marea roja que la acompañó en Los Ángeles con un tanto en el epílogo de Merino (88'), quien había tocado césped dos minutos antes, al capitalizar una inseguridad del golero Senne Lammens.

Lammens debutó en la máxima cita del fútbol reemplazando a la cara más famosa de los Diablos Rojos, Courtois, que salió lesionado y llorando en el minuto 71.

"Ni en mis mejores sueños podía imaginar algo así, otra vez un gol en los últimos minutos. Pensaba que me iba a costar mucho tiempo repetir algo así... ¡y lo consigo justo en el partido siguiente!", dijo Merino, autor del tanto in extremis ante Portugal (1-0) en octavos.

Desde el banco, el gigantesco número 1 belga vio la caída de los suyos frente a los jugadores de un país que se ha convertido en su segunda casa desde que llegó al Real Madrid en 2018.

Courtois deseó tomarse "un descanso" del equipo nacional para regresar para las clasificatorias a la Eurocopa 2028, aunque admitió que el aval dependerá de la federación.

"Es una decisión que tiene que tomar la federación, si ellos me siguen en ese plan o no, si no, quizás hoy era el último partido", dijo.

La clasificación tan sufrida como emocionante significó un desquite de uno de los recuerdos más dolorosos de la Roja, que al igual que los belgas tuvo un comienzo de menos a más en la Copa del Mundo.

Fue en 1986, en el Mundial de México. Con la posibilidad de medirse a la Argentina de Diego Maradona, que acabaría ganando el título, España se enfrentó a Bélgica en Puebla y un fallo en la tanda de penaltis de Eloy Olaya la envió a casa.

Pero el estatus de la Roja ha cambiado en los últimos 20 años, con el Mundial de 2010, tres coronas de la Eurocopa (2008, 2012 y 2024) y una Liga de Naciones (2023).

"Dudaron en un momento, sobre todo cuando empatamos", dijo el entrenador de los Diablos Rojos, Rudi Garcia. "No estuvimos lejos de seguir con la aventura, se termina hoy y hay que aceptarlo".

Francia espera en Dallas

Ahora, tras recibir su primer gol en Norteamérica, España se enfrentará el martes en las afueras de Dallas (19H00 GMT) a Francia, convertida el jueves en el primer semifinalista del torneo tras superar a Marruecos por 2-0.

Mbappé, decidido a llevarse el Óscar al mejor jugador del torneo, abrió el marcador y su secundario de lujo, Ousmane Dembélé, remató la faena.

Los Bleus de Didier Deschamps, empeñado en agrandar su leyenda mundialista, no han mostrado grietas a lo largo de un torneo que han amoldado a imagen y semejanza con el paso de cada encuentro.

Los otros dos boletos para semifinales se entregarán el sábado, un día que puede resultar fatal para alguna estrella de la pelota.

Inglaterra y Noruega protagonizarán en Miami un duelo entre los pistoleros Harry Kane y Erling Haaland, mientras que en el Argentina-Suiza, en Kansas City, la Nati tratará de hacer lo que nadie ha logrado hasta ahora: parar a Lionel Messi.