El S&P 500 cierra su trimestre más fuerte desde 2020

Publicado por Misty Severi 1 de julio, 2026

El S&P 500 registró su trimestre más fuerte en seis años este martes, correspondiente a los tres meses que finalizaron en junio, mientras los inversores albergaban esperanzas de un fin del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El S&P 500 subió casi un 15% solo en el trimestre pasado, según informó The New York Times, registrando su mejor desempeño trimestral desde el mismo período de 2020, cuando el mundo comenzaba a recuperarse de la pandemia de covid.

El fuerte desempeño se debió en gran medida a las ganancias en el mercado de Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Tesla y Nvidia, que subieron casi un 30% desde finales de marzo hasta finales de mayo.

Aunque el trimestre más reciente tuvo un fuerte desempeño en general, este llega en un momento en el que los inversores vieron un mes más complicado en junio, con el S&P 500 cayendo aproximadamente un 1% durante todo el mes. Las siete empresas que impulsaron en gran medida las ganancias también cayeron alrededor de un 9% en junio.

El Dow Jones también registró su mejor primera mitad del año desde 2021, al subir un 8,9% de enero a junio, según informó CNBC.

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