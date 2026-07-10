Infierno en España: al menos 12 muertos y 23 desaparecidos tras un incendio devastador que arrasó pueblos en pocas horas

Publicado por Diane Hernández 10 de julio, 2026

Al menos 12 personas han muerto y otras 23 permanecen desaparecidas tras el violento incendio forestal que desde el jueves arrasa la provincia de Almería, en el sur de España, donde cientos de personas tuvieron que ser evacuadas y numerosas viviendas quedaron reducidas a cenizas.

Las autoridades advirtieron este viernes que la cifra de desaparecidos aún debe manejarse con cautela, ya que algunas personas podrían encontrarse incomunicadas debido a la emergencia. Sin embargo, el balance convierte ya este incendio en uno de los más letales y devastadores registrados en España en los últimos años.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, calificó la situación como "una tragedia mayúscula" y describió el incendio como "uno de los más rápidos y complejos" a los que se han enfrentado los servicios de emergencia.

El fuego avanzó sin dar tiempo a escapar

Las primeras investigaciones apuntan a que las llamas comenzaron en una cuneta tras la rotura de un cable eléctrico. Los fuertes vientos hicieron el resto: en apenas dos horas el incendio recorrió unos 15 kilómetros, arrasando una zona montañosa repleta de barrancos, caminos estrechos y viviendas dispersas.

La velocidad del avance sorprendió incluso a los equipos de emergencia.

"Estaba muy feo. Explotando bombonas, todo, ardiendo casas, los cristales partían", contó un testigo a la agencia Atlas.

Moreno Bonilla explicó que la geografía del lugar convirtió el área en "una especie de ratonera", atrapando a muchos residentes cuando intentaban huir.

Una comunidad de jubilados extranjeros entre las principales víctimas

La zona afectada alberga una importante comunidad de residentes extranjeros, especialmente británicos y europeos jubilados que eligieron este rincón de Almería por su tranquilidad y clima mediterráneo.

"Son extranjeros que residen allí. La mayoría de avanzada edad, que han encontrado un remanso de paz en esta zona", explicó el párroco de Bédar y Los Gallardos, Víctor Fernández, quien señaló además que muchos vivían aislados.

El responsable andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, informó que cuatro de los fallecidos fueron encontrados dentro de un vehículo con el volante situado a la derecha, lo que hace pensar que podrían ser ciudadanos británicos.

Las demás víctimas, según las primeras hipótesis, habrían intentado escapar caminando por los escarpados caminos de la sierra antes de quedar rodeadas por las llamas.

Vecinos ignoraron las advertencias de evacuación

El alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, explicó que los servicios municipales recorrieron la zona avisando puerta por puerta del peligro.

Sin embargo, aseguró que algunas personas decidieron abandonar sus viviendas pese a que otros vecinos les insistían en permanecer en ellas.

"Siete han fallecido", lamentó el alcalde.

Más tarde, Moreno Bonilla afirmó que el no haber seguido las recomendaciones de los equipos de emergencia "probablemente haya causado el triste suceso".

Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de mensajes desesperados de familiares tratando de localizar a sus seres queridos.

Más de 400 efectivos combaten un incendio aún fuera de control El dispositivo desplegado incluye más de 400 integrantes de distintos cuerpos de emergencia, entre ellos unos 150 bomberos forestales, medios aéreos y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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​Hasta el momento el incendio ha consumido al menos 3.150 hectáreas y ha obligado a evacuar a unas 600 personas.

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​Además de las víctimas mortales, ocho personas han resultado heridas, cuatro de ellas de gravedad.

España, golpeada por incendios cada vez más extremos

El desastre vuelve a poner el foco sobre el impacto de las altas temperaturas y las condiciones extremas que afectan a España, uno de los países europeos más expuestos a este tipo de incidentes.

El año pasado, los incendios forestales arrasaron cerca de 400.000 hectáreas en el país, la cifra más alta registrada por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, dejando además ocho víctimas mortales. El incendio de Almería amenaza ahora con convertirse en uno de los episodios más trágicos de la historia reciente del país.