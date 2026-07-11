EEUU y el Escudo de las Américas cierran filas con De la Espriella: denuncian que la crisis de transición generada por Petro socava la democracia colombiana

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 10 de julio, 2026

Estados Unidos y doce países del Escudo de las Américas emitieron este viernes una declaración conjunta en la que respaldan la legitimidad de la elección del conservador Abelardo De la Espriella como presidente de Colombia y advierten que la crisis desatada por el mandatario saliente, el izquierdista Gustavo Petro, pone en riesgo la institucionalidad democrática del país.

El comunicado, difundido por la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado, lleva la firma de los Gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

"Observamos con profunda preocupación las recientes declaraciones y acciones que, sin fundamentos debidamente sustentados, ponen en duda la integridad del proceso electoral en la República de Colombia y generan incertidumbre respecto al curso normal de la transición institucional", se lee en el texto, antes de añadir:

"En toda democracia constitucional, la voluntad soberana de los ciudadanos —libremente expresada en las urnas y formalizada por las autoridades electorales competentes— constituye el único fundamento de la legitimidad del poder público. Desconocer los resultados proclamados oficialmente por dichas autoridades constituye un grave desconocimiento de la voluntad popular y de los principios que sustentan el Estado de derecho. Rechazamos cualquier acción, declaración o decisión que busque deslegitimar el mandato conferido por los ciudadanos, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes, u obstaculizar la transición institucional, conocida en Colombia como el proceso de empalme".

La declaración llega después de varias alocuciones donde Petro anunció que no reconoce la legitimidad de las autoridades entrantes, afirmando que De la Espriella "no ganó las elecciones". El mandatario saliente denunció un presunto "fraude electoral por vía algorítmica", sin presentar ni una sola prueba concreta, y sostuvo que el verdadero ganador es Iván Cepeda, el candidato del oficialismo derrotado en la segunda vuelta del 21 de junio.

Tras esas declaraciones, De la Espriella ordenó la suspensión inmediata del proceso de transición con el Gobierno saliente.

"Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo", escribió el presidente electo en X.

De la Espriella había advertido días antes que Petro y Cepeda estarían ejecutando, en sus palabras, un plan para mantenerse en el poder al margen de los resultados electorales. "Petro, atribuyéndose competencias que son propias del órgano electoral, ha desconocido mi elección, mi credencial como presidente electo, y basado en peroratas y fantasías ha dicho que no reconoce mi triunfo y por el contrario se lo otorga de manera olímpica a Cepeda", denunció el presidente electo en redes sociales.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, encargado de coordinar la transición, aseguró que la suspensión del empalme no detendrá el trabajo de su equipo. "Seguiremos investigando, recopilando información y documentando con rigor la realidad del país y las situaciones que el próximo gobierno deberá enfrentar", escribió en X.

La crisis también generó pronunciamientos dentro de Colombia. Un grupo de universidades integrantes de la iniciativa Cuidar la Democracia —entre ellas los Andes, el Rosario, la Javeriana y la EAFIT— advirtió que la conducta de Petro "se sale del cauce constitucional y legal" y llamó a respetar el resultado proclamado por el Consejo Nacional Electoral a favor de De la Espriella para el período 2026-2030.

El ingreso de Colombia al Escudo de las Américas había sido anunciado por el propio De la Espriella, lo que explica por qué el país recibe ahora una declaración conjunta de sus socios en medio de la disputa por la transición.