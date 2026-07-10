Un tribunal federal de apelaciones confirma la prohibición de que los estados concedan matrículas para residentes a inmigrantes ilegales

Publicado por misty severi 10 de julio, 2026

El Tribunal de Apelación del 5.º Circuito de EEUU confirmó este jueves una sentencia según la cual la legislación federal prohíbe a los estados ofrecer matrículas para residentes del estado a inmigrantes ilegales en las universidades públicas, lo que supone una importante victoria para estados como Texas que intentan combatir el flagelo de la inmigración ilegal.

La sentencia se produce después de que el Departamento de Justicia demandara a varios estados por este asunto, entre ellos California, Kansas, Nueva Jersey y Texas. Algunas disposiciones del Código de Educación de Texas permitían anteriormente a los inmigrantes ilegales beneficiarse de la matrícula reducida siempre que residieran en el estado.

La orden se produce después de que Texas y el Departamento de Justicia acordaran que un juez federal bloqueara el programa. En junio de 2025, un juez dictó una orden judicial permanente sobre las tasas de matrícula reducidas para estudiantes indocumentados.

El tribunal compuesto por tres jueces declaró, en un fallo de 2 a 1, que no podían intervenir porque la ley federal bloquea la Ley Dream y que un tribunal de primera instancia había actuado correctamente al dictaminar que dos grupos de defensa, un centro de formación profesional y un estudiante no podían intervenir ni anular la sentencia de consentimiento, y desestimó las restantes reclamaciones por falta de competencia en apelación.

"El tribunal de distrito denegó correctamente la intervención tras concluir que no podían defender de forma plausible la alegación de prevalencia", escribió el tribunal de apelación.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró la sentencia en una publicación en las redes sociales, describiéndola como una "gran victoria" para el estado y para el "Estado de derecho".

"Texas y el Departamento de Justicia de Trump acaban de conseguir otra gran victoria para el Estado de derecho", afirmó Abbott en X. "El Quinto Circuito ha confirmado el FIN de la matrícula estatal para los inmigrantes ilegales en Texas".

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