230 migrantes en una sola lancha: un "nuevo y triste récord" en los cruces del Canal de la Mancha

Publicado por Carlos Dominguez 10 de agosto, 2026

Un total de 230 migrantes, entre ellos más de 20 niños, cruzaron el Canal de la Mancha a bordo de una sola lancha neumática, según informaron este lunes el servicio de salvamento francés SNSM y medios británicos. Se trata de la cifra más alta registrada hasta ahora en una única embarcación.

Según informó AFP, la lancha, de unos 15 metros (unos 49 pies) de eslora, zarpó la noche del domingo desde la costa noreste de Francia en medio de escenas caóticas. El SNSM calificó el episodio de "nuevo y triste récord" por el número de personas hacinadas en estas frágiles embarcaciones. El anterior máximo era de 165 personas, alcanzado el mes pasado.

Francia escolta la lancha y Londres condena a las mafias

Las lanchas de salvamento francesas escoltaron la embarcación hasta aguas británicas, donde tomaron el relevo las autoridades del Reino Unido. Jean-Marc Lamblin, director de la sucursal local del SNSM, explicó que desde hace tres meses se observa un aumento de estas embarcaciones de 15 metros y que "ya no hay límites" en el número de ocupantes.

Por su parte, el Ministerio del Interior británico condenó las "tácticas imprudentes y peligrosas" de las bandas criminales que organizan estos cruces. Un portavoz del primer ministro Andy Burnham calificó de "impactantes" las imágenes de bebés a bordo de estas frágiles embarcaciones y denunció a las mafias que "están dispuestas a poner en riesgo vidas humanas por lucro".

Reform UK propone desplegar la Royal Navy

El partido de derecha Reform UK presentó a principios de agosto una de las propuestas más contundentes de los últimos años en materia de fronteras: la Operación Fortaleza. Si llega al poder, desplegará la Royal Navy para interceptar las embarcaciones de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha desde Francia y devolverlas inmediatamente a las costas francesas. Se trataría de la mayor operación militar en esas aguas desde la Segunda Guerra Mundial.

Zia Yusuf, uno de los dirigentes de Reform UK, defendió la medida ante la BBC y la calificó de "último recurso". Yusuf afirmó: "Hemos llegado a ese punto", tras visitar el enclave español de Ceuta, donde también se ha producido una llegada masiva de migrantes. Al igual que otras formaciones soberanistas europeas, Reform UK considera que la actual política de fronteras abiertas y la falta de disuasión real están erosionando la seguridad y la cohesión social del país.