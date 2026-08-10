Publicado por Carlos Dominguez 10 de agosto, 2026

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia este lunes y dejó un saldo inicial de 111 muertos. También se sintió en varias de las principales ciudades de la nación sudamericana, además de zonas de Ecuador y Panamá, según reportaron las autoridades y la agencia AFP.

El movimiento ocurrió a las 7:34 de la mañana, hora local, y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el oeste de Colombia.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) había informado inicialmente de una magnitud preliminar de 6,6, pero posteriormente actualizó el registro a 7,4, según recoge El Espectador. La entidad situó la profundidad del terremoto en unos 96 kilómetros.

El temblor fue percibido en numerosos puntos del territorio colombiano, incluidos Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Cúcuta, Valledupar y Envigado.

Las horas corresponden al horario del Este.

03:30 pm María Corina Machado expresa su solidaridad con Colombia 21:49 10/08/2026 21:49 10/08/2026 La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó su solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que afectó a varias zonas del país vecino.



En un mensaje en X, señaló que los venezolanos, que han "sufrido el impacto devastador de los sismos", acompañan de corazón a las familias afectadas.



"Al presidente @abdelaespriella y a su equipo de Gobierno, les enviamos mucha fuerza en estos momentos difíciles; confiamos en su responsabilidad y diligencia para afrontar esta emergencia", añadió la Premio Nobel de la Paz.



Afirmó que Venezuela, que ha recibido el respaldo de Colombia en sus horas más oscuras, "hoy está más unida que nunca al pueblo colombiano".

03:16 pm La UE se declara "lista para brindar más apoyo" tras el terremoto en Colombia 21:20 10/08/2026 21:20 10/08/2026 La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este lunes que la Unión Europea está "lista para brindar más apoyo" tras el potente terremoto que sacudió Colombia.



"Esta noche, el corazón de Europa está con el pueblo de Colombia tras el terrible terremoto en la región del Chocó. Ya hemos movilizado Copernicus, nuestro servicio de satélites, para ayudar en las operaciones de rescate", escribió von der Leyen en redes sociales.

02:36 pm El presidente de Colombia declara la emergencia tras un terremoto que deja al menos 111 muertos 20:48 10/08/2026 20:51 10/08/2026 Abelardo de la Espriella declaró este lunes el estado de emergencia tras el potente terremoto que sacudió el oeste del país.



El sismo, de magnitud 7,4, dejó al menos 111 muertos y 87 heridos, según informó el mandatario desde Bogotá. De la Espriella asumió la coordinación de la respuesta a la emergencia y se comprometió a atender de forma prioritaria a las comunidades afectadas en las zonas más golpeadas. Personas permanecen cerca de un edificio derrumbado tras el terremoto en Manizales, ColombiaAFP.

01:00 pm Bukele se solidariza con Colombia 19:42 10/08/2026 19:42 10/08/2026 El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se solidarizó con Colombia tras el fuerte terremoto registrado esta mañana.



En un mensaje en X, afirmó que está siguiendo de cerca las consecuencias del sismo y que sus oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que atraviesan momentos difíciles.



Bukele destacó que Colombia cuenta con equipos de emergencia y rescate en las zonas afectadas, y confió en su capacidad de respuesta.



No obstante, aseguró que El Salvador está en comunicación y listo para apoyar de inmediato con equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que se considere necesaria.



12:59 pm Sube a 69 el balance de muertos por el terremoto en Colombia 19:20 10/08/2026 21:31 10/08/2026 Al menos 69 personas murieron en distintos lugares del oeste de Colombia por el fuerte terremoto que sacudió el país el lunes, informaron autoridades locales.



Según balances de gobernadores y alcaldes recogidos por la AFP en la región cafetera de Risaralda, cuya capital es Pereira, se registran 40 muertos y es por ahora la zona más afectada. En el Valle del Cauca, cuya capital es Cali, hay 27 fallecidos. En Manizales se reportan dos muertos. Rescatistas buscan supervivientes en un edificio derrumbado tras el terremoto en Manizales, ColombiaAFP

11:15 am EEUU monitorea el terremoto en Colombia y se ofrece a apoyar al país 18:55 10/08/2026 18:55 10/08/2026 El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó en X que la Administración Trump está siguiendo de cerca el fuerte terremoto que afectó a Colombia y se declaró lista para apoyar al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.



Rubio recomendó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia inscribirse en el sistema STEP del Departamento de Estado y seguir las cuentas de la Embajada de EEUU en Bogotá para recibir la información más actualizada.

11:00 am De La Espriella se dirige a Bogotá para liderar la atención de la emergencia 18:43 10/08/2026 18:43 10/08/2026 El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció en X que se dirige a Bogotá para concentrarse en la atención de la emergencia que enfrenta el país. Informó que ha convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde liderará personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas.



En su mensaje, el mandatario aseguró a los colombianos que atraviesan momentos difíciles que "no están solos".

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​"Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas", indicó De La Espriella.

10:50 am Al menos 18 muertos en Pereira 18:42 10/08/2026 18:42 10/08/2026 Según AFP, al menos 18 personas murieron en la ciudad colombiana de Pereira por el fuerte terremoto, informó el alcalde Mauricio Salazar.



"La situación es crítica", dijo el alcalde de Pereira en entrevista con Caracol Radio, tras confirmar ese primer balance de víctimas por el sismo de magnitud 7,4 que tuvo su epicentro en el vecino departamento de Chocó. Rescatistas buscan supervivientes en un edificio derrumbado tras el terremoto en Pereira, ColombiaAFP.

10:41 am Estructuras colapsadas y personas atrapadas en Cali 18:39 10/08/2026 18:39 10/08/2026 Al menos 20 estructuras colapsaron en la ciudad colombiana de Cali y hay personas atrapadas bajo los escombros debido al fuerte terremoto que sacudió el oeste del país, informó el alcalde local.



"Al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas", dijo en X el alcalde de la tercera ciudad más grande de Colombia, Alejandro Eder.