Venezuela: el terremoto de magnitud 7.5 en doblete sísmico es el más fuerte desde 1900

Publicado por Carlos Dominguez 25 de junio, 2026

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó que el terremoto de magnitud 7.5 ocurrido este miércoles al sureste de Yumare, en el estado Yaracuy, es el más fuerte registrado en Venezuela desde el año 1900.

El sismo, que se produjo a una profundidad superficial de tan solo 10 kilómetros (unas 6.2 millas), fue el evento principal de una severa secuencia de doblete sísmico. Apenas 39 segundos antes había ocurrido una fuerte premonición de magnitud 7.2. Ambos eventos fueron causados por fallas de deslizamiento lateral en la compleja zona de contacto entre las placas Caribe y Sudamericana.

Según el USGS, este tipo de sismos de gran magnitud suelen romper un área de falla de aproximadamente 150 km de largo por 20 km de ancho. El movimiento se produjo en el sistema de fallas de Boconó, una de las principales estructuras tectónicas del norte de Venezuela.

Un evento histórico

El USGS destacó que, aunque Venezuela tiene un historial de grandes terremotos, en los últimos 100 años solo se habían registrado siete eventos de magnitud 6 o superior en un radio de 250 km (unas 155 millas) alrededor del epicentro. El último evento comparable en magnitud ocurrió en 1900, con una intensidad estimada de 7.7.

El doblete sísmico de este miércoles es considerado particularmente destructivo porque el segundo sismo golpeó cuando las estructuras ya habían sido debilitadas por el primero.